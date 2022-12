„Die Wollnys“: Estefania macht es offiziell – „Kann es immer noch nicht glauben“

Große Freude bei den Wollnys! Erst vor wenigen Tagen verkündete Lavinia Wollny (23) ihre zweite Schwangerschaft. Und auch bei Loredana (18) steht Nachwuchs an. Doch die bekannte Großfamilie sorgt nicht nur mit Baby-News für ordentlich Schlagzeilen. Jetzt hat auch Estefania (20) etwas Großes zu verkünden.

Estefania hat Musik im Blut – das bewies das „Die Wollnys“ -Mitglied spätestens mit seiner Teilnahme 2019 bei DSDS. Dort performte sie im Casting vor Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Co. die gefühlvolle Rihanna-Ballade „Take a Bow“ – und kam eine Runde weiter! Kurze Zeit später war dann allerdings Schluss. Doch das hält die 20-Jährige nicht davon ab, ihren großen Musiker-Traum weiter zu leben.

„Die Wollnys“: Konzert und Album kommt!

Rund drei Jahre nach ihrer DSDS-Teilnahme verkündet Estefania auf ihrem Instagram-Account: Sie gibt ihr erstes Konzert! „Freunde, ich kann es immer noch nicht glauben und ich bin so unendlich glücklich und stolz darauf, euch mitteilen zu dürfen, dass ich am 25. Februar 2023 mein erstes eigenes Konzert geben werde. Wie krass ist das bitte? Und das ist nicht alles, am 24. Februar 2023 kommt mein Album raus. Zusammen werden wir alles abreißen, wie bisher auch. Ich danke euch allen wirklich für alles. Ich freue mich so übertrieben das jetzt mit euch allen zu teilen“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Dazu teilt Estefania ein Plakat. Demnach findet das Konzert in Kassel statt. Und auch Ex-DSDS-Kandidat Momo Chahine und Musiker Pietro Basile (nahm schon ein Duett mit Sarah Engels auf) werden dort als Gäste angekündigt.

„Die Wollnys“: Fans freuen sich mit Estefania

Und die Hammer-News rund um Konzert und Album sorgen für jede Menge gute Laune bei den Fans. „Du kannst echt stolz auf dich sein. Du machst alles richtig. Weiter so“, ermutigt sie einer ihrer Anhänger. Ein weiterer Follower schreibt: „Glückwunsch! Es ist dein Traum gewesen und dein Traum wurde wahr. Verfolge dein Ziel weiter. Drücke dir die Daumen.“

Man darf gespannt sein, welche musikalische Überraschung Estefania Wollny in der Zukunft für ihre Fans geplant hat…