Es wird wieder Zeit für Tricksen und Lügen! Fans der RTL-Show „Die Verräter“ können sich freuen: Eine neue Staffel geht ins Rennen. Satte 50.000 Euro Preisgeld warten auf die Kandidaten am Ziel.

Das Psycho-Spiel geht also in die dritte Runde. Nachdem RTL kürzlich die Teilnehmer verlautet hat, zeigt der Teaser seine Wirkung. Fans schalten sich direkt ein – und machen keinen Hehl daraus, was sie von der neuen Staffel halten.

„Die Verräter“: Es wird spannend

16 Prominente werden sich in der neuen Staffel „Die Verräter“ im Schloss versammeln und in einer Gruppe zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Doch nicht alle spielen mit fairen Karten – einige von ihnen agieren als „Verräter“. Die müssen entlarvt werden, bevor diese ihre Mission erfüllen. Geballt von Vertrauen, Täuschung und Strategie wird das Spiel zum Psychoterror.

Mit dabei sind unter anderem: die komplette „Let’s Dance“-Jury (Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi), Ex-„RTL Direkt“-Sprecher Jan Hofer und Ex-Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Sonja Zietlow wird wieder durch die Show moderieren. Außerdem sollen diese Promi-Sternchen noch dabei sein. Im Netz zeigen Fans, was sie von der neuen „Die Verräter“-Staffel halten.

Und die Fans sind absolut begeistert! „Mega Cast“, heißt es vielfach auf Instagram. Was ihnen besonders freudig ins Auge sticht: (Fast) keine Influencer in Sicht! „Danke, dass ihr diesmal (fast) auf Influencer verzichtet habt. Die tun dieser Sendung nicht gut“, freuen sich einige „Die Verräter“-Fans. Weiter heißt es: „Schön, keine Reality-Sternchen gecastet habt!“ oder „Endlich ein Format ohne diese ganzen auserzählten Reality-Gesichter“.

Generell scheint die Kandidaten-Auswahl auf große Zustimmung zu treffen. „Das wird so spannend. Ein Mentalist und drei Personen, von denen man vermutet, dass sie sich extremst gut kennen.“ Selbst die ehemalige Kandidatin Susan Sideropoulus kommentiert den offiziellen Beitrag auf Instagram mit Humor: „Mega Vorfreude. Aber ohne mich? Dachte, ich bin jetzt immer dabei.“ Tja, wohl falsch gedacht!

Wann genau die neue Staffel von „Die Verräter“ ansteht, ist noch unbekannt. Sicher ist nur: 2025 wird es sein. Fans haben für die Ausstrahlung nur noch eine Bitte: „Diesmal ALLE Folgen auf RTL zeigen und nicht nur auf RTLplus“. Mal sehen, was der Sender damit anfängt.