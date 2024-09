„Die Verräter“: RTL macht Überraschung offiziell – „Wir sind ja keine Unmenschen“

Damit hätte wohl niemand gerechnet! RTL setzt in diesem Herbst auf die zweite Staffel des Formats „Die Verräter“. Darin werden Promis entweder zu „Loyalen“ oder „Verrätern“ auserkoren, spielen vor laufender Kamera ein Spiel, bei dem sie ihre wahre Identität keinem anderen Teilnehmer verraten dürfen.

Jetzt hat RTL weitere Kandidaten bekannt gegeben und sorgt mit einem Gesicht für eine wahre Überraschung! Und zwar so sehr, dass sich sogar ein ehemaliger „Verräter“-Teilnehmer öffentlich zu Wort meldet.

„Die Verräter“: RTL macht Überraschung offiziell

Bereits bekannt waren schon diese drei Teilnehmer: Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark. Jetzt hat RTL sechs neue „Verräter“-Stars ausgeplaudert, die ab dem 10. Oktober in der neuen Staffel zu sehen sein werden.

+++ „Bauer sucht Frau“: Notarzteinsatz! Inka Bause in Sorge – „Musste Rettungswagen stürmen“ +++

„Was meint ihr: Ist eine:r der sechs ein zukünftiger Verräter? Ob Oana, Bruce, Susan, Kevin, Jan und Thomas ein Talent fürs Lügen und Täuschen haben, seht ihr im Halloween-Special ab Donnerstag, den 10. Oktober auf RTL+“, schreibt der Sender am Montagabend (23.09.) auf Instagram.

Bruce Darnell, Kevin Kuske, Jan Sosniok, Thomas Drechsel und Oana Nechiti sind also dabei. Und noch ein Promi: Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos!

Die Schauspielerin ist kein unbekanntes Gesicht in der Show. Bereits in der ersten Staffel mischte Sideropoulos mit, flog allerdings schon in der ersten Episode raus. Nun will RTL ihr offenbar eine weitere Chance geben. Im Einspieler sagt sie dazu: „Aller guten Dinge sind zwei.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter dem Video meldet sich kein Geringerer als Sebastian Klussmann zu Wort, der in Staffel 1 ebenfalls zugegen war und den man vor allem als Quizprofi aus der ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“ kennt. Er schreibt: „Susan Sideropoulos, haha, geil, dass du noch einmal mitmachen durftest.“ Für RTL ist das eine Selbstverständlichkeit. Der Sender reagiert ebenfalls und erwidert auf Klussmanns Worte: „Wir sind ja keine Unmenschen.“

„Die Verräter“ sind ab dem 10. Oktober in der Mediathek auf RTL+ zu sehen und um 20.15 Uhr bei RTL im free TV.