„Die Reimanns“: Nachricht lässt Fan-Herzen höher schlagen – „Der Countdown läuft“

Sie sind die beliebtesten Auswanderer der Deutschen: Seit Konny und Manu Reimann vor einigen Jahren eine Greencard für die USA gewannen und mit Sack, Pack und einigen Kameraleuten im Gepäck nach Amerika auswanderten, sind die Reimanns DAS Beispiel für erfolgreiche Deutsche im Ausland.

Seit 18 Jahren leben die Reimanns nun schon in den USA. Erst wurde Texas ihre Heimat, dann Hawaii. Eines jedoch ist immer gleich geblieben: Die Liebe der TV-Zuschauer für Konny, Manu und ihre Kinder und Enkelkinder. Vielleicht auch deshalb, weil die Reimanns nahbar sind.

Die Reimanns werfen den Countdown an

Konny und Manu – sie könnten auch die netten Nachbarn von nebenan sein. Und so ist es wenig überraschend, dass sich die beiden immer wieder Überraschungen für ihre Fans ausdenken. So wie Manu Reimann jetzt bei Instagram.

Dort möchte die 54-Jährige nun Fans an ihrem Wissen teilhaben lassen. Schließlich hat sich die Auswanderin in der jüngeren Vergangenheit immer intensiver mit gesunder Ernährung beschäftigt und mittlerweile auch schon einiges abgenommen. Ein Wissen, das sie gerne mit ihren Fans teilen möchte.

Manu Reimann macht in Gesundheit

„Der Countdown läuft bereits … Das neue Jahr ist schon fast um die Ecke. Idealer Zeitpunkt, sich schon mal mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Den Körper entgiften / entsäuern. Und auch an die Darmgesundheit zu denken“, schreibt Manu Reimann in ihrer Instagramstory. Und so bietet die 54-jährige Kultauswanderin Zoom-Calls für ihre Fans an, die mit ihr gemeinsam etwas für ihr Wohlbefinden tun wollen.

Ob sich da wohl Freiwillige finden? Wir werden es sicher bald sehen. Schließlich sind die aktuellen Folgen der Reimanns gerade im TV gelaufen. Und das mit sehr zufriedenstellenden Quoten. Neue Folgen sind also alles andere als ausgeschlossen. Vielleicht schon im kommenden Jahr 2023?