Die Reimanns: Manu zeigt trauriges Video – Zuschauern kommen die Tränen

„Der Name dieses Wales ist Moon. Und Moon wird sterben.“ Es sind traurige, es sind herzzerreißende Worte, die über ein Video gelegt wurden, das einen Wal aus der Vogelperspektive zeigt. Dem Tier geht es sichtlich schlecht. Sein Rücken ist S-förmig verformt, was auf den Zusammenstoß mit einem Schiff zurückzuführen ist. Der Buckelwal hat so keinerlei Chance, in der freien Wildbahn vor Hawaii zu überleben. Er wird bald sterben. Es ist ein Video, das von der Fotografin Kayleigh Nicole Grant aufgenommen wurde. Ein Video, das auch TV-Star Manu Reimann so sehr berührte, dass sie es in ihrer Instagramstory zeigte.

„Sie hat es bis nach Hawaii geschafft“, schreibt der „Die Reimanns“-Star und schickt noch ein großes rotes Herz hinterher. Doch lange wird Moon wohl nicht in Hawaii bleiben. Durch den Zusammenprall mit dem Schiff kann sie ihre Rückenflosse nicht mehr richtig einsetzen. Trotzdem hat der Buckelwal es geschafft, von Kanada bis Hawaii zu schwimmen. Einzig durch den Gebrauch ihrer Brustflossen.

Manu Reimann macht auf das Schicksal von Moon aufmerksam

„Wir werden niemals verstehen, wie viel Kraft es Moon gekostet haben muss, Tausende von Meilen mit dieser Verletzung zu schwimmen“, sagt Kayleigh Nicole Grant in dem kurzen Video. Die Fotografin weiter: „Es war so schwer, mit eigenen Augen zu sehen, wie ein Buckelwal so leidet. All ihr Leiden ist auf menschliche Auswirkungen zurückzuführen und es bringt mich um, dass wir der Natur und der Tierwelt so viel Schaden zufügen. Ich werde definitiv für Moon beten.“

Es sind traurige Worte und Bilder, die auch an den Betrachtern des Videos nicht spurlos vorbeigehen. „Herzzerreißend! Möge sie in Frieden ruhen und für immer frei in den wunderschönen Ozeanen der Ewigkeit schwimmen. Unsere Rücksichtslosigkeit, die ihr Leid verursacht hat, tut mir so Leid. Wir müssen es besser machen, solange wir noch können“, schreibt beispielsweise eine Frau auf Instagram. „Oh mein Gott, das ist so schrecklich und herzzerreißend“, schreibt eine weitere Followerin unter Zuhilfenahme mehrerer weinender Smileys. Und eine Dritte schreibt: „Menschen sind eine Krankheit für diese Welt.“

Ob das Schicksal von Moon auch in den neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“ behandelt wird, wissen wir spätestens am 8. Januar 2023. Dann zeigt Kabel 1 die neue Staffel von Konny, Manu und Co.