Die Reimanns: Nach der Ausstrahlung erreicht sie die Nachricht

Die wohl berühmtesten Auswanderer Deutschlands sind wieder zurück! Kabel Eins zeigt die neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“ ab sofort im TV-Programm. Dort zeigen Manu und Konny, wie sie ihren Alltag in ihrer Wahlheimat Hawaii gestalten.

Am Sonntagabend (17. November) lief dabei die erste Folge bei Kabel Eins. Doch konnte man die Zuschauer damit überzeugen? Ein Tag nach der Ausstrahlung erreicht die Reimanns die Nachricht.

Die Reimanns haben Grund zur Freude

Darauf haben die Fans schon lange gewartet: Die Reimanns sind mit neuen Folgen zurück. „Die Auswanderer Konny und Manu Reimann geben exklusive Einblicke in ihr einzigartiges Leben auf Hawaii, wo das Ehepaar wie gewohnt mit viel Herzblut, Können und der ein oder anderen verrückten Idee eifrig bastelt und werkelt“, heißt es in der Programmankündigung von Kabel Eins.

Doch kam das bei den Zuschauern an? Ein Blick in die Quote zeigt: Die Reimanns sind auch noch nach zig Jahren sehr beliebt beim TV-Publikum. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen rund 760.000 Menschen bei der ersten Folge auf Kabel Eins zu. Im Vergleich zur Konkurrenz musste man sich jedoch geschlagen geben.

Wermutstropfen für die Reimanns

Bei Vox holte die Kochsendung „Deutschland grillt den Henssler“ beispielsweise 1,14 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Unangefochten an der Spitze der Primetime-Sendungen war wieder einmal der „Tatort“. Mit sage und schreibe 9,32 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 32,7 Prozent konnte die ARD an diesem Abend durchaus zufrieden sein.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Kabel Eins zeigt die neue Staffel von „Die Reimanns“ aktuell immer sonntags um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es dann auch online in der Mediathek bei Joyn.