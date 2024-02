„Die Reimanns“ machen jetzt ernst – „Wir sind fertig“

Konny und Manuela Reimann haben es geschafft. Das Kult-Auswanderer-Paar hat die letzten Wochen damit verbracht, neuen Content für seine Kabel1-Doku „Willkommen bei den Reimanns“ zu liefern.

Jetzt gibt es für die Fans eine frohe Botschaft: „Die Reimanns“ haben alle neuen Folgen abgedreht. Im Netz machen sie es offiziell.

„Die Reimanns“ machen jetzt ernst

Bereits am 18. Februar startet die neue Reimanns-Staffel bei Kabel1 – sehr zur großen Überraschung vieler Zuschauer. Denn die letzte Staffel lief später als sonst – anstatt im Herbst zeigte der Sender Konny und Co. erst im Dezember 2023. Nur zwei Monate später folgen nun also brandneue Episoden.

>>> „Die Reimanns“: Es ist offiziell – „So viel Arbeit“ <<<

In den vergangenen Tagen haben die Wahl-Amerikaner immer mal wieder Behind-the-Scenes-Material online gestellt. Mal sah man das Ehepaar beim Teaser-Dreh in seinem gekauften Schulbus, mal beim Filmen von Interviews.

Die viele Arbeit hat sich jetzt also ausgezahlt. „It’s a wrap … wir sind fertig mit Filmen … viel Spaß bei den neuen Folgen ab dem 18.Februar 2024“, schreiben die Reimanns auf Instagram und schicken dazu ein paar Videoaufnahmen aus einem Hotel und von der Filmcrew.

Ihre Fans können es kaum noch abwarten bis zum Staffelstart in rund einer Woche. „Wie schön, freue mich sehr auf die neue Staffel“, „Yippie“ oder „Ich freue mich schon“ – das sind nur ein paar der Kommentare unter dem Beitrag.

„Die Reimanns“: Das erwartet die Zuschauer

Und darum geht es im neuen „Reimanns“-Jahr: Konny will seinen gebrauchten Schulbus, den er erworben hat, zu einem Wohnmobil umbauen. Um das zu tun, muss das Fahrzeug zunächst mehrere Tausend Kilometer quer durch die USA gefahren werden – bis schließlich zum Hafen in San Diego in Kalifornien. Wenn da mal nicht einige Abenteuer auf die gebürtigen Hamburger zukommen!

Seit 2004 lebt die Familie Reimann schon in den USA. Anfangs wanderten Konny, Manuela und die beiden Kinder nach Texas aus, wo sie sich ein neues Leben aufbauten. 2015 zog die Familie weiter und kaufte sich schließlich eine Immobilie auf Hawaii, wo sie immer noch lebt.

„Willkommen bei den Reimanns“ startet am 18. Februar um 20.15 Uhr bei Kabel1.