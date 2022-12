Die Reimanns: Konny wagt gefährlichen Fallschirmsprung – plötzlich muss der Profi eingreifen

Unerschrocken und immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung: Konny Reimann ist ein absoluter Adrenalin-Junkie. Für ihn ist nichts unmöglich, sodass der 67-Jährige für jedes Abenteuer zu haben ist. Für seine Frau Manu sicher nicht immer leicht, wie man in ihrer Serie „Die Reimanns“ unschwer beobachten kann.

Es vergeht bei den beiden wohl kein Tag in ihrer Wahlheimat Hawaii ohne ein neues, wildes Vorhaben von Konny. So auch am Montagmittag, wo RTL2 eine Folge aus der sechsten Staffel wiederholt. Eingefleischte Fans von „Die Reimanns“ mögen sich vielleicht daran erinnern, als Konny mal eben so aus knapp 7000 Metern und bei minus 12 Grad barfuß (!) aus einem Flugzeug springt.

Die Reimanns: Konny springt, Manu bangt

Als Konny davon hört, ist er direkt Feuer und Flamme: Ein Fallschirmsprung aus 20.000 Fuß ist genau das Richtige. Für Manu ist aber ganz schnell klar, dass ihr Mann das schön alleine machen wird. Dafür hat sie einfach zu viel Angst, wie sie erzählt: „Ich würde wahrscheinlich den Flug nach oben schon gar nicht überleben. Wenn die Tür aufgeht, würde ich das zweite Mal in Ohnmacht fallen und ich glaube ich würde erst unten wieder zu mir kommen.“

Normalerweise liegt die Höhe eines regulären Fallschirmsprungs bei gerade mal der Hälfte. Doch das war Konny sowieso zu langweilig, wie er sagt. Nachdem er sich das Ganze durch Kopf gehen lässt, fällt ihm dann doch ein Haken auf. In dieser Höhe ist die Luft sehr dünn. Wie soll das dann funktionieren? Dafür hat sein Kumpel und Fallschirmlehrer Sascha natürlich eine Antwort parat: „Wir machen das dann mit Sauerstoff im Flugzeug. Beim Rausspringen haben wir dann keinen Sauerstoff mehr. Kurz bevor wir rausspringen, nehmen wir die Sauerstoffmaske ab und sobald du in der Tür bist und der Tandem-Master sagt ‚Jetzt geht es los‘, dann springst du raus und hältst die Luft an.“

Konny Reimann springt aus 7000 Meter Höhe. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Die Reimanns: Konny findet die Reißleine nicht

Auf dem Weg nach oben ist im kleinen Flugzeug noch alles in Ordnung. Konny scherzt sogar noch darüber, wie kalt seine Füße sind. Doch kurz vor dem Absprung sieht man einen Hauch von Nervosität über sein Gesicht huschen. Und dann geht alles plötzlich ganz schnell.

Nachdem Konny für knapp zwei Minuten den freien Fall genießt, kommt sein Einsatz: Er soll die Reißleine für den Fallschirm ziehen. Für einen Moment zuppelt er an seiner Ausrüstung und versucht diese zu finden. Vergebens. Im Nachhinein erzählt der Abenteurer letztendlich: „Er (der Tandem-Master) hat mir ein Zeichen gegeben und ich habe draufgeklopft und dann habe ich nach hinten gegriffen und habe diesen Golfball zu ziehen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und dann hat er ihn gezogen.“ Doch lange ist er nicht von seiner Manu getrennt: Nach ein paar Minuten kehrt er gesund und munter zu Manu zurück.

Neue Folgen von „Die Reimanns“ gibt es bereits ab dem 8. Januar 2023 bei kabel eins.