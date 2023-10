Die Reimanns reisen nach Deutschland – sie erwartet ein Horror-Trip

Reisen ist voll ihr Ding, Konny und Manu Reimann sind immer offen für neue Abenteuer. Das haben sie bei ihrem Trip durch die Vereinigten Staaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 8000 Kilometer in vier Wochen, und immer mit viel Action.

Konny als Cowboy auf einer Ranch in Wyoming, Konny beim Zip-Lining an den Niagarafällen und schließlich sogar festgeschnallt auf dem Dach eines Doppeldecker-Fliegers – Looping inklusive. Bei den Reimanns ist immer was los, denn Konny ist ein Adrenalin-Junkie. Zu sehen ist die Serie „Willkommen bei den Reimanns“ auf Kabel Eins und bei Joyn.

Die Reimanns – auf dieses Abenteuer hätten sie gerne verzichtet

Das Kult-Auswanderer-Paar hat wieder die Koffer gepackt. Diesmal ging es aber nicht quer durch die Wahlheimat USA – sondern nach Deutschland. Ab dem 24. Oktober gehen die beiden auf große Deutschland-Tour, um ihr neues Buch vorzustellen. In der „Sabbelstunde mit Konny“ haben Fans die Gelegenheit, die Kult-Auswanderer hautnah zu erleben. Dabei berichten die beiden von ihrem Leben auf Hawaii und den vielen Abenteuern auf ihrem Road Trip durch Nordamerika.

Die Reimanns am Boden – was war da los?

„Einfach machen“ war schon immer das Motto von Konny und Manu Reimann. Stillstand ist nicht ihr Ding. Umso nerviger, dass sich ihre Reise über den Atlantik hinzog. Grund: Der Flieger hob nicht ab. Mehrere Flieger der Lufthansa konnten scheinbar wegen technischer Probleme nicht abheben. Via Instagram lies Manu Reimann ihre Follower am 17. Oktober wissen: „Drei kaputte Flugzeuge und eine Nacht in San Francisco.“ Das war wohl so nicht geplant.

Zum Glück hat am nächsten Tag dann alles geklappt. Trotz der unerwarteten Strapazen sind die Reimanns gut gelandet. Am 18. Oktober saßen die beiden bestens gelaunt beim Sat.1-Frühstücksfernsehen und plauderten munter über Konny Island III, ihr neues Buch und warum Hamburg immer ihre wahre Heimat bleiben wird.

Wer die beiden nicht live sehen kann, darf sich aber bald schon auf neue Folgen ihrer Kabel Eins Sendung „Willkommen bei den Reimanns“ freuen.