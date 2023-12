Die Reimanns: Überraschung zum Fest – Fans werden große Augen machen

Sie sind die beliebtesten Auswanderer des Landes. Seit Jahren schon begeistern Manu und Konny Reimann ihre Fans. Ob mit ihrer Auswanderung nach Texas oder dem darauf folgenden Umzug nach Hawaii. Die Reimanns wissen genau, wie sie ihre Fans unterhalten können.

Und so dürfte es auch die schönste Weihnachtsüberraschung für die Kabel-1-Zuschauer sein, dass Konny und Manu Reimann schon kurz nach Weihnachten fast einen ganzen Tag lang das Programm des Senders prägen werden. Reimanns satt also.

Kabel 1 veranstaltet großen „Die Reimanns“-Tag

Von 10.15 Uhr bis 20.15 Uhr zeigt Kabel 1 am Donnerstag, den 28. Dezember 2023, nämlich gleich fünf Folgen „Willkommen bei den Reimanns“ am Stück. „Sturm auf Hawaii – riesige Bäume drohen, beim nächsten großen Tropensturm aufs Haus zu fallen. Bevor Manu und Konny auf die Suche nach ihrem Roadmobil gehen können, gilt es, diese Gefahr zu eliminieren. Konny geht unter die Baumfäller, während Manu sich ihrer Kinderkleider-Kollektion widmet. Doch nicht nur die Motorsäge ist gefährlich, auch im Reimann’schen Beachhouse gibt’s Ärger. Einbrecher und Randalierer machen ihnen das Leben schwer. Wird alles gut gehen?“, heißt es in der Beschreibung von Kabel 1.

Die geballte Reimanns-Power zwischen den Jahren also, da dürften die Fans bereits jetzt große Augen bekommen. Und was geschieht noch? Auch dazu kann Kabel 1 schon ein wenig verlautbaren lassen.

„Manu und Konny Reimann machen sich nach dem Bau des Riesenpools an ihr nächstes Großprojekt. Nach einem aufregenden Roadtrip quer durch die USA haben die bekanntesten Auswanderer Deutschlands Blut geleckt – ein eigenes Roadmobil muss her. Dazu will Konny aus einem alten Schulbus das Zuhause auf vier Rädern für Engelchen Manu zaubern. Doch die Suche nach dem Bus wird zur Mammutaufgabe. Von Hawaii geht’s nach Texas und sogar bis nach Deutschland. Werden sie ihr Traumgefährt finden?“, so der Sender.