„Die Geissens“: Shania gewinnt vor Gericht – der Schock sitzt trotzdem tief

Als Töchter der Familie Geiss kennen Davina und Shania die Schattenseiten des Ruhms nur zu gut. Im Rahmen der RTL2-Soap „Die Geissens“ geben sie seit Jahren regelmäßig Einblicke in ihr Leben, genau wie seit einiger Zeit auch in ihrer eigenen Sendung „Davina & Shania – We Love Monaco“.

Auch bei Social Media sind die Millionärstöchter aktiv und posten Schnappschüsse und Videos aus ihrem Alltag. Ihr öffentliches Leben ruft immer wieder auch Personen auf den Plan, die nichts Gutes im Schilde führen. Gegen einen von ihnen konnte Shania jetzt vor Gericht siegen. Der Mann hatte zuvor eine erfundene Geschichte über sich und die 20-Jährige in Umlauf gebracht.

„Die Geissens“: Deswegen zog Shania vor Gericht

Shania Geiss dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, als rund zwei Jahre nach dem Bekanntwerden einer angeblichen Begegnung zwischen ihr und Sascha S. jetzt endlich feststeht: Alles gelogen! Ein Gericht hat entschieden und kam zu dem Entschluss, dass der Mann sich alles ausgedacht hatte.

Aber was war passiert? Im November 2022 behauptete S. Shania Geiss, bekannt vor allem durch „Die Geissens“, in einem Club kennengelernt zu haben. Es soll laut seinen Aussagen auch zu sexuellem Kontakt gekommen sein. Als Beweis für ihre angebliche Bekanntschaft legte er außerdem Chatverläufe mit der 20-Jährigen vor. Die wiederum bestritt alles.

Das Urteil ist gefallen

Ein Gericht sollte schließlich darüber urteilen, wer die Wahrheit sagt. Inzwischen sind die Richter zu einem Ergebnis gekommen und das ist eindeutig: S. hat die ganze Geschichte erfunden. Shania und er kennen sich nicht und entsprechend sei auch nichts zwischen ihm und dem Geiss-Spross passiert, berichtet RTL. Das habe er auf der Anklagebank selbst auch zugegeben.

Wegen seiner Lügen wurde S. in drei Fällen wegen Verleumdung zu Geldstrafen von 90 Tagessätzen zu 30 Euro verurteilt. Die Kosten des Verfahrens sind zudem von ihm zu begleichen.

Für Shania ein kleiner Wermutstropfen, doch der Schock über die Lügen von S. sitzt bei der jungen Frau noch immer tief. Ihr Anwalt erklärt vor Gericht, dass diese ihr Leben zutiefst beeinträchtigt hätten. Die Tochter von Robert und Carmen Geiss habe nun Hemmungen, jungen Männern gegenüber eine Beziehung aufzubauen. Auch, wenn der Angeklagte während des Prozesses beteuerte, dass er Shania nie schaden wollte – er hat Wunden hinterlassen, und zwar gewaltige!