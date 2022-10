Die Geissens: Traurige Nachricht – Fans sind tief enttäuscht

Sie sind die beliebtesten Millionäre des Landes. Seit vielen Jahren schon begeistern „Die Geissens“ mit ihren Reisen und ihrem Charme Millionen von Zuschauern. Doch mit großer Quote kommt auch große Verantwortung. Bedeutet: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind anspruchsvoll. Mit Wiederholungen lassen sie sich ungern abspeisen.

Genau die zeigt RTL2 aber am Montagabend (24. Oktober 2022). So können sich die Fans der Geissens auf Folgen freuen, die die Millionärsfamilie in Kapstadt (Südafrika) zeigt. Ein kurzer Clip auf Instagram beispielsweise führt den Fans vor Augen, wie Robert Geiss in einer hiesigen Fleischerei allerlei Spezialitäten für ein Grillfest kauft. Sehr zum Unwillen von Ehefrau Carmen Geiss.

Die Geissens in der Wiederholung

„Robert, du kaufst keine Sauereien“, schreit die 57-Jährige ihren Mann auf offener Straße an. Der jedoch lässt sich davon nicht beeindrucken, bestellt fröhlich Antilopen- und Krokodilfleisch.

Da ging den meisten Fans schon ein Licht auf. „Sind das neue Folgen“, fragt eine Zuschauerin verwirrt. „Nein“, entgegnet eine andere, „alte. Leider. Sind zwei Folgen, wo sie in Südafrika waren und Fleisch und so kaufen für ihre Gäste. Und die Folge, wo sie eine Safari machen, mit dem Hotel, wo sich die verwöhnten Mädchen über ihre Zimmer aufgeregt hatten.“ Und eine andere Zuschauerin schreibt noch dazu: „Leider Wiederholungen.“

Eine korrekte Feststellung. So sind die Folgen aus der siebten Geissens-Staffel, die im Jahr 2018 erstausgestrahlt wurde. Neue Folgen kommen wohl erst im kommenden Jahr. Stoff dürfte es dann wohl genug geben. Man denke nur an den Aufruhr um Carmens Putzaktion in der heimischen Küche. So hatte es die Millionärsgattin gewagt, mit Scheuermilch ein Ceranfeld zu säubern. Kurz darauf war ein Sturm der Entrüstung über sie hereingebrochen. Schließlich könnte das Kratzer verursachen.