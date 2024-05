Die Geissens: Zwischenfall in Berliner Hotel – Robert äußert schlimmen Verdacht

Robert Geiss hat sich mit seiner Kultfamilie „Die Geissens“ im Fernsehen definitiv einen Namen gemacht. Bereit seit Jahren begleitet der Sender RTL2 die Superreichen bei ihrem Leben zwischen Monaco, St. Tropez und seit Kurzem auch Dubai. Nun betreten die Unternehmer mal wieder deutschen Boden. Doch in dem Hotel der Jetsetter kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall.

„Die Geissens“: Robert in Alarmbereitschaft

Die Geissens statteten am Wochenende (11. Mai) dem Berliner E-Prix einen Besuch auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ab. Dabei nahm die Kultfamilie außerdem an einer Reihe von weiteren Aktivitäten teil. Unter anderem trafen sie einige Fahrer, am Ende durfte Robert sogar an Nick Cassidy die Siegertrophäe überreichen. Alle Fans, die nicht vor Ort sein konnten, versorgte der 60-Jährige mit Einblicken aus dem Rennen auf seinem Instagram-Account.

Robert nahm seine 793.000 Follower auf Social Media jedoch nicht nur bei dem spaßigen Teil seines Urlaubs mit. Jetzt verriet der Unternehmer, dass es einen unvorhergesehenen Vorfall im Hotel gegeben hat. Die Familie residiert während ihres Wochenendtrips im Berliner 5-Sterne-Luxus „Hotel de Rome“, wo am Morgen ein Feueralarm ausgelöst wurde. Das Familienoberhaupt der Geissens wurde von der Brandmeldung unliebsam aus den Federn gerissen. „Feueralarm in Berlin im Hotel. Das war mal der fröhliche Wecker am Sonntagmorgen, hoffentlich passiert nichts Schlimmeres. Wünsche euch trotzdem einen schönen Sonntag“, teilte er seinen Fans via Instagram mit.

In den Kommentaren versucht man, die ernste Lage mit Humor zu nehmen. „Robert ist so heiß, da ging einfach der Alarm an“, titelt ein User. In Roberts Instagram-Story meldetet sich der Geissen-Papa im Verlaufe des Tages noch einmal zurück und sprach von angeblicher Brandstiftung. Weiterhin bedankte er sich für die Arbeit der Berliner Feuerwehr, der Polizei und bei den Hotel-Mitarbeitern.