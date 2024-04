„Die Geissens“: Robert Geiss teilt erschreckende Bilder – „Ausnahmezustand“

Die Geissens genießen ihr Leben in Saus und Braus! Zwischen luxuriösen Aktivitäten in ihrer Freizeit und Sonnenbaden auf der Indigo-Star jetten die Superreichen regelmäßig durch die Welt. Ihr momentaner Dubai-Aufenthalt entwickelte sich jedoch zum echten Desaster.

„Die Geissens“: So schlimm erwischte es sie

Die Geissens residieren dort, wo andere gerne ihren Urlaub verbringen würden. In opulenten Apartments, von denen manche lediglich träumen können, genießen die RTL2-Stars ihr Leben als Millionäre. Dies teilen sie täglich mit ihren Fans in den sozialen Medien und einmal pro Woche in ihrer gleichnamigen Sendung „Die Geissens.“

Aktuell hat es die Unternehmer rund um Carmen, Robert und ihre Töchter Davina und Shania in ihre Wahlheimat Dubai verschlagen. Die Wüstenstadt ist bekannt für das Leben der reichsten Bevölkerung der Welt – es ist also kein Wunder, dass sich auch die Geissens dort niedergelassen haben. Doch ihr Aufenthalt endete anders als erwartet! Eine anhaltende Schlechtwetterfront sorgte nicht nur in Deutschland für ein winterliches Comeback, sondern zog auch über die in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelegene Stadt ein dunkles Unwetter.

„Die Geissens“: Robert teilt besorgniserregende Bilder

Straßen verwandelten sich in Flüsse, die Wüste stand unter Wasser. Doch nicht nur das! Auch der Balkon der Geissens wurde vom Starkregen erfasst, der seit 1979 nicht mehr so heftig über das Land gefegt ist.

Robert Geiss teilte nun eine Instagram-Story, die das Ausmaß des Unwetters zeigte. Er kommentierte dazu: „Schwer Glück gehabt, dass unser Flieger überhaupt noch rauskam. Ausnahmezustand in Dubai.“

Das Kuriose an der gesamten Situation: Die Emirati könnten selbst für ihren monsunartigen Regen verantwortlich sein. Die zuständige Wetterbehörde, das National Centre for Meteorology (NCM), gab zu, am 14. und 15. April sogenanntes Wolken-Impfen durchgeführt zu haben. Dabei wird Silberjodid per Flugzeug oder Raketen in Wolken versprüht, um die natürliche Regenbildung zu imitieren. Glücklicherweise konnten die Geissens gerade noch rechtzeitig vor dem verheerenden Regen flüchten.