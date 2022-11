Die Geissens: Zoff um Roberts neues Video – „Wie armselig“

„Ja Leute, wir haben mal wieder eine Information für euch“, mit diesen Worten startet Robert Geiss sein aktuellstes Instagram-Video. Nichtsahnend, dass dieses noch für ordentlich Zoff unter den Geissens-Fans sorgen wird. Dabei wirkte doch alles eigentlich ganz normal.

Robert Geiss trägt wie immer ein auffälliges Shirt, die Designer-Jeans ist zerrissen, die Sonnenbrille sitzt markant im Gesicht. Alles wie immer könnte man meinen. Doch es geht auch weniger um den Selfmade-Millionär selbst, als um den Mann, der neben dem 58-jährigen Familienoberhaupt der Geissens steht.

Die Geissens kommen zur Essener Motorshow

Dabei handelt es sich nämlich um den Essener Künstler „S-Art“. Der zeichnet sich durch Pop-Art-Werke aus, die bekannte Comic- oder Filmfiguren in den Mittelpunkt setzt und mit den Labels bekannter Luxusmarken wie „Lamborghini“ umrahmt. Was die Fans daran stört? Dazu müssen wir das Video weiterschauen.

„Wir sind vom 3. bis zum 11. Dezember auf der Essener Motorshow. Wir wünschen uns natürlich, dass ihr alle vorbeikommt, weil S-Art ist auch da. Wir stellen unsere Bilder aus und Sharyar ist am Start“, ist Robert sichtlich glücklich und wirbt auch direkt noch für den Ticketkauf. Bei den Fans stellt sich jedoch schon die Frage, warum ein Künstler bei einer Autoshow ausstellt.

„Was haben die Bilder mit Tuning zu tun“, fragt beispielsweise ein Fan. Eine Frage, die sich auch ein weiterer Follower des Mannes von Carmen Geiss zu stellen scheint: „Warum stellt man denn Bilder auf einer Autotuning Show aus? Dafür gibt’s doch Kunstausstellungen.“

Manche Fans scheinen auch nicht die größten Freunde von S-Arts Kunst zu sein scheinen. „S-Art, kennste ein Bild, kennste alle“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Der eine versucht Philipp Plein nachzumachen und der andere Andy Warhol. Wie armselig.“ Was einige wohl nicht zu wissen scheinen: Tuning hat auch viel mit Kunst zu tun. So werden beispielsweise auf der „Essener Motor Show“ auch besonders kreativ lackierte Fahrzeuge zu sehen sein. Zudem scheinen andersrum auch viele Fans von der Kunst begeistert zu sein, hinterließen Flammen und Herzen für die Zusammenarbeit von der Geissens und S-Art.