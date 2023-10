Die Geissens: Robert teilt harmloses Video – dann lachen die Fans ihn aus

Dubai, der Hotspot deutscher Prominenter, zieht mit seinem sonnigen Wetter und traumhaften Stränden viele Stars an. Auch die Geissens verbringen gerne Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Doch selbst in einem Paradies wie Dubai kann das Wetter manchmal verrückt spielen – und genau das hat Robert Geiss kürzlich auf seine eigene humorvolle Weise in den sozialen Medien geteilt. Das Video, das Robert in diesem Zuge auf Instagram postet, sorgt bei den Fans allerdings eher für Belustigung statt erstaunen. Was hat das Oberhaupt der Geissens schon wieder gesagt?

Die Geissens: Unerwartetes Wetter über Dubai

Die Geissens befinden sich aktuell in Dubai und verfolgen dort das Wettergeschehen aus einer Jacht. Papa Rooobert teilt dazu die Eindrücke auf seiner Instagram-Seite. Innerhalb von einer Minute habe das Wetter sich gedreht, erklärt der Familienvater und zeigt dabei das stürmische Wasser und den dunklen Himmel.

In einem Video beschreibt er das ungewöhnliche Wetterphänomen: „Heute schlechtes Wetter in Dubai. Der Sandsturm mit Regen stürmt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hafen zu. Ich wünsche euch was“, schreibt er humorvoll in der Bildunterschrift. Im Clip wirkt der sonst so coole Jetsetter fassungslos angesichts des unerwarteten Wetters. Sein Fazit lautet schlicht: „Wahnsinn.“ Doch dann sagt er etwas, was die meisten Fans der Geissens eher belustigt: „Bei uns ist es auch nicht besser als in Deutschland“.

Die Geissens: Die Fans lachen

Die Fans der Geissens können sich ein virtuelles Schmunzeln nicht verkneifen und kommentierten das Video mit viel Humor. „Ich möchte wirklich nicht ihre Sorgen haben, bin so glücklich“, kommentiert ein Follower, gefolgt von Lach-Smileys. „Lieber auf ner Yacht in Dubai bei Sandsturm, als in Deutschland bei dem Wetter zu sein“, meint ein weiterer und ein dritter schreibt: „Der letzte Satz war real life Edition von „lieber weine ich in einem ferrari“ aber Yacht-Edition.“

Robert Geiss beweist jedoch, dass er auch in solchen Momenten seinen Sinn für Humor nicht verliert. Schließlich sind die Geissens für ihre unangebrachten Sprüche bekannt.