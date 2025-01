„Die Geissens“: Bei Robert purzeln die Pfunde – Methode ist alles andere als ungefährlich

Sie gehören zu den wohl bekanntesten Familien im deutschen TV: Die Geissens! In ihrem eigenen RTL Zwei-Format „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ gewähren die Kult-Millionäre Robert und Carmen Geiss einen Einblick in ihr ungewöhnliches Leben zwischen Jetset-Lifestyle und beinahe normalem Familienalltag.

Ob Dubai, Saint-Tropez oder Monaco: Gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania reisen sie um die Welt und besitzen gleich an mehreren Orten eigene Luxus-Immobilien. Erst zum Jahresende verriet Carmen Geiss gegenüber der BILD, dass dabei auch zwei Restaurantbesuche an einem Tag keine Seltenheit sind. Das wird ihrem Mann nun zum Verhängnis.

„Geissens“-Oberhaupt Robert schwört auf umstrittenes Wundermittel

Wer kennt es nicht: Kinder können Unmengen an Süßigkeiten essen ohne dass man es ihnen ansieht. Bei Erwachsenen ist das leider nicht mehr der Fall und man entdeckt schon eher mal das ein oder andere Fettpölsterchen. Grund ist der verlangsamte Stoffwechsel – das spürt nun auch „Geissens“-Oberhaupt Robert. Statt Sport und gesunder Ernährung schwört der Familienvater jedoch auf ein Wundermittel.

In den letzten Monaten hat er ordentlich abgespeckt – die Waage zeigt bereits 12 Kilogramm weniger an als noch vor einem halben Jahr. Der Grund: Ozempic. Wem das bisher kein Begriff ist: Eigentlich handelt es sich dabei um ein Medikament für Patienten mit Diabetes Typ 2. Die Spritzen sollen aber auch eine Gewichtsreduktion um bis zu 15 Prozent ermöglichen – das hat in der Promi-Welt großen Anklang gefunden.

Bei den „Geissens“ purzeln die Kilos

Robert Geiss sagt: „Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen.“ Ein positiver Nebeneffekt der Spritzen: Sein hoher Blutdruck sei runtergegangen – und das ganz ohne weitere Bemühungen. Sein Ess- und Trinkverhalten habe sich zwar reduziert, habe sich ansonsten aber ebenfalls nicht verändert.

Vor der Einnahme des Medikaments habe er sich bestens informiert und stehe zudem in ärztlichem Austausch. Der ärztliche Rat: „Wenn du zwölf Kilo runter hast und dich so gut fühlst, also keine Nebeneffekte hast, dann soll ich das ruhig machen.“ Einmal pro Woche bekomme er nun weiterhin das Medikament verabreicht. Für rund 200 Euro bekomme er das Medikament in Dubai sogar ohne Rezept in der Apotheke. Seine Frau Carmen setzt aufgrund einer Unverträglichkeit des Medikaments auf zwei Kuren im Jahr und konnte so ebenfalls bereits acht Kilogramm abnehmen.

Ab dem 6. Januar 2025 läuft die neue Staffel „Die Geissens“ immer montags um 20.15 Uhr bei RTL Zwei.