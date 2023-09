Die Geissens: Carmen völlig verändert – „Ich hab’s getan“

Nanu? Wer spricht denn da auf Instagram zu ihren 921.000 Followern? Es ist tatsächlich Carmen Geiss. Auf den ersten Blick ist die gebürtige Kölnerin allerdings kaum wiederzuerkennen. So haben sie ihre Fans zumindest lange nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Die Geissens leben in Saus und Braus. Luxus-Autos, feinstes Essen und Designerklamotten gehören schon lange zum Alltag von Carmen und Robert samt ihrer Kinder Shania und Davina. Vor allem äußerlich achten die Vier auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die 58-Jährige verpasste sich neulich jedoch einen komplett neuen Look und sorgte damit für eine große Überraschung bei ihren Fans.

Die Geissens: Carmen erfüllt sich einen Traum

Am Samstagabend erscheint auf dem Profil von Carmen Geiss ein neues Video von ihr. Zugegeben: Man muss schon zwei Mal hinschauen, um sie zu erkennen. Denn die Frau von Robert Geiss hat eine neue Frisur! Wo vor einigen Tagen noch kurze Haare waren, schmücken nun voluminöse Extensions ihre Schultern.

Erst neulich startete Carmen eine Umfrage bei Instagram und wollte von ihren Fans wissen, ob sie kurze oder lange Haare bei ihr besser finden. „Ich hab’s getan. Endlich wieder lange Haare. Ich bin total glücklich, was sagt ihr?“, schreibt sie unter das Video. Das Urteil ihrer Follower fällt durchwachsen aus.

Die Geissens: Fans haben gespaltene Meinung

Schon bei der Umfrage wurde schnell klar, dass die Fans sich nicht einig werden. Manche finden, eine Kurzhaarfrisur passt besser zu Carmen, andere wollen ihre lange Mähne wiedersehen. Doch wie sieht es aus, nachdem sie die neuen Haare gesehen haben? Die Kommentare sind durchwachsen:

„Die langen Haare machen dich jünger und sexy zugleich. Eine sehr gute Entscheidung von dir gewesen.“

„Jetzt sind leider nicht mal mehr die Haare Natur. Man kann die Zeit leider auch mit langem Haar nicht aufhalten und auch nicht zurückdrehen.“

„Schade, fand das Kürzere viel frischer, aber gut, muss dir ja gefallen.“

„Ganz toll. Wie früher. Und so frisch. Tolle Entscheidung.“

Den neuen Look von Carmen Geiss dürften die Fans bald auch in den neuen Folgen begutachten. Denn wie die Geissens auf Instagram geteilt haben, arbeiten sie an einer weiteren Staffel, die voraussichtlich im Januar 2024 auf RTL2 laufen könnte.