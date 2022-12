„Die Geissens“: Carmen zeigt sich in der Sauna – und sorgt für eine große Überraschung

Auf diese Nachricht mussten Fans lange warten. Anfang 2023 gibt’s wieder neue Folgen von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“. Bevor Robert, Davina, Shania und Carmen aber wieder bei RTL2 auf Sendung gehen, halten sie ihre Zuschauer zunächst noch ausschließlich über Instagram auf dem Laufenden.

Und hier bringt Carmen ihre Fans auch gleich mal zum Schwitzen, denn die TV-Bekanntheit zeigt sich kurz vor Weihnachten ganz entspannt, indem sie ihre Anhänger an ihrem privaten Saunagang teilhaben lässt. Und obwohl sich Carmen Geiss für ihr Foto extra in Szene geworfen hat, erregt nicht unbedingt sie das Interesse ihrer Fans, sondern ausgerechnet ihre Sauna.

„Die Geissens“: Carmen überrascht mit Sauna-Foto

Den Körper mit einem Handtuch umhüllt und mit frisch geföhnten Haaren liegt Carmen Geiss auf dem Holz und genießt die wohltuende Wärme. Zu der Szenerie schreibt sie: „Endlich, nach langer Zeit kann ich wieder meine Sauna genießen. Extra damals für mich angefertigt, mit richtigem Heu und Swarovski Steinen.“

Carmen ist ganz begeistert von dem personalisierten Schwitz-Etablissement und schreibt: „In den Bergen gehört das einfach dazu.“ Der Gang in die Sauna dürfte auch vielen ihrer Fans gut gefallen. Wie viele allerdings in einem Raum voller edler Swarovski-Steine saunieren, ist fraglich.

„Die Geissens“-Star lässt Swarovski-Steine in Sauna installieren

Die Info über die Innenausstattung sorgt für Gesprächsstoff bei Carmens Fans. „Verstehe auch nicht, warum man in der Sauna Swarovski-Steine braucht. Um anzugeben, dass man das Geld hat?“ oder „Wozu brauche ich in einer Sauna Swarovski Steine?“, heißt es in den Kommentaren.

Mehr News:

Ob die Steine beim Entspannen helfen, ist fraglich. Zum luxuriösen Ambiente dürften die edlen Steinchen aber definitiv beitragen. Luxus pur bei Familie Geiss kurz vor Weihnachten. Bleibt abzuwarten, was da überhaupt noch an Geschenken unter dem Baum landet …