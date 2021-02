Die Geissens: Carmen Geiss teilt Bild und überrascht damit alle – „Zeit für eine kleine Veränderung“

Sie sind bekannt für ihren Luxus, aber auch für ihre laute Art: Die Geissens. Die TV-Familie hält ihre Fangemeinde bereits seit 2011 auf Trab. Da startete ihre Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ bei RTL2.

Mittlerweile – zehn Jahre und einige Luxus-Anwesen, Millionen und Fans mehr – sind die Geissens in ihrer 18. Staffel zu sehen, teilen mit ihrer Fangemeinde darüber hinaus auch abseits der RTL2-Kameras Momente aus ihrem Leben.

Wie jetzt Carmen Geiss. Das weibliche Familienoberhaupt der Millionärsfamilie meldet sich nun auf Instagram – mit völlig neuem Look.

Die Geissens: Carmen Geiss teilt Bild – damit überrascht sie alle

Zugegeben, das Licht auf dem Foto ist etwas dunkel, dennoch sieht man eindeutig, dass Carmen Geiss was hat machen lassen mit ihren Haaren: neue Farbe. Das verrät sie schließlich auch in ihrem Post: „Na wie findet ihr meine neue Haarfarbe? Es war wieder Zeit für eine kleine Veränderung.“

Die Geissens: Robert und Carmen Geiss. Foto: RTLZWEI

Die Frage beantworten ihre Fans ihr gerne. Neben dem Instagram-Post tummeln sich die Kommentare, die meisten fallen davon positiv aus:

„Fabuloussss. Die Farbe steht dir sehrrrr.“

„Steht dir super, macht dich jünger.“

„Sieht gut aus!“

„Sehr klassisch und sehr elegant. Sehr hübsch.“

Und auf die Frage, ob sie als Farbe ein kühles Blond genommen hätte, folgt auch prompt die Antwort von „Die Geissens“-Star Carmen Geiss: „Es ist auch Kupfer mit drin!!“

So so, Kupfer also. Das ist jetzt nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Glücklich sieht Carmen mit der neuen Haarpracht aber definitiv aus! (jhe)