„Die Geissens“ erleiden schmerzlichen Verlust – „I love you“

Aktuell durchlebt die vierköpfige TV-Millionärsfamilie Geiss eine besonders schwere Zeit. Der 10. März 2025 wird ihnen wohl noch lange in Erinnerung bleiben, denn an diesem Tag mussten sie sich mit großer Trauer von ihrem treuen Familienhund Maddox verabschieden. Ganze 17 Jahre war er stets an ihrer Seite und brachte Liebe, Freude und besondere Momente in ihr Leben.

Zudem wird er auch vielen RTL2-Zuschauern in Erinnerung geblieben sein. So huschte er oft durch das Bild ihrer beliebten Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Auf Instagram wird die innige Liebe zu ihrem Vierbeiner besonders ersichtlich.

„Die Geissens“: Trauer um Hund Maddox

Shania teilte dort eine besondere Fotostrecke aus sieben Schnappschüssen des Yorkshire-Terriers, die ihn an ihrer Seite und auf Ausflügen zeigen. Mit den emotionalen Worten „Ich hätte nie gedacht, dass der Abschied so bald sein würde, du warst der stärkste und tapferste Hund, den ich kenne. Ich wusste immer, dass du so besonders bist!“, schüttete Shania ihr Herz aus.

Zudem veröffentlichte sie ein Foto von Maddox auf ihrem Schoß liegend in ihrer Instagram-Story und versah es mit den emotionalen Zeilen: „I love you!“ Er sei ihr bester Freund gewesen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Post von Shania Geiss: Maddox wird für sie und die gesamte Familie unvergessen bleiben.

Die genaue Todesursache gab die 20-Jährige, die ihm sogar einen eigenen Instagram-Account widmete, dabei nicht bekannt.

„Die Geissens“: Fans spenden Trost

Ihr Post sorgte für eine gigantische Resonanz. Schnell wird erkennbar, dass auch viele treue Fans der Kult-TV-Familie ihr Herz an den kleinen, putzigen Vierbeiner verloren hatten. Über 34.000 Menschen versahen ihre Fotostrecke und ihren bewegenden Post mit einem Like. Außerdem teilten zahlreiche Follower in den Kommentaren herzerwärmende und rührende Worte, die Shania und der gesamten Familie den Rücken stärken.

„Ruhe in Frieden, du Ikone. Du wirst für immer in den Herzen von uns allen bleiben“, richtete sich ein Fan an den Hund, der seit 2007 bei den „Geissens“ lebte. Eine weitere Userin schrieb zutiefst gerührt: „Oben wird er ein genau so ein schönes Leben haben wie bei euch.“ Zudem ließ ein Fan die TV-Stars wissen, dass Maddox das beste Leben bei ihnen gehabt habe.