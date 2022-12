Die Geissens: Arroganz-Anfall bei Carmen – „Was sollte ich kaufen, was ich noch nicht habe?“

Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Diese Frage dürfte sich Robert Geiss wohl jedes Jahr an Weihnachten auf ein Neues stellen. Was genau das Oberhaupt der Millionärsfamilie „Die Geissens“ nun unter den Christbaum legt, hat der 58-Jährige jetzt noch nicht verraten. Was Carmen aber auf gar keinen Fall will, verriet sie nun bei Instagram.

In einem Kommentar fragte eine Followerin die 57-jährige Kölnerin nämlich, was sie sich denn kaufen würde, wenn sie einmal im Lotto gewinne. Und siehe da: Eine Shoppingtour durch Europa wie beispielsweise Lotto-König Chico würde Carmen nicht hinlegen.

Carmen Geiss antwortet mit Protz-Satz

Carmen Geiss‘ dezent überhebliche Antwort: „Nichts. Was sollte ich kaufen, was ich noch nicht habe?“ Nun gut, das stimmt vermutlich im Falle der Millionärsgattin auch. Und die wirklich schönen Momente kann man ja auch bekanntlich mit Geld nicht kaufen.

So gönnten sich Carmen und Ehemann Robert Geiss zuletzt einen Pärchenurlaub in London samt süßen Fotos auf dem Weihnachtsmarkt. Nicht aber, ohne sich einen erneuten Shitstorm einzufangen. So hatte sich Carmen einen dunklen Fellmantel übergeworfen. Ob Echtpelz oder nicht – die Fans sind sauer.

„Normalerweise denke ich, jeder, wie er will oder kann. Aber Pelz 2022? Ich hoffe, der ist nicht echt. Andernfalls dürfen Sie sich nicht wundern, wenn diese Fotos einige Hasskommentare nach sich ziehen“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Sorry, Pelz geht überhaupt nicht, denke mal an die Tiere!“ Doch es gibt auch Fans, die Carmen verteidigen. „Toller Mantel, mega“, jubelt beispielsweise eine Followerin. Und eine weitere schreibt: „Wunderschöner Mantel.“

Ob es sich nun um Fake-Fur handelt oder der Mantel wirklich aus echtem Fell gefertigt wurde, das hat Carmen Geiss bislang nicht verraten.