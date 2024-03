„Die Geissens“: Nach der Ausstrahlung macht DIESE Nachricht die Runde

Am Montagabend (11. März) wurde eine neue Folge der RTL Zwei-Show „Die Geissens“ ausgestrahlt, die über die Bildschirme der begeisterten Zuschauer flimmerte. Dabei sorgte nicht nur die Familie selbst für Aufregung, sondern auch die komplette Sendung.

Besonders eine Nachricht machte nach der Ausstrahlung die Runde: Jetzt herrscht Gewissheit!

„Die Geissens“ kämpfen sich aus Quotentief

Das dürfte nicht nur Fans der Sendung „Die Geissens“ freuen, sondern auch deren Produzenten. Denn am Montagabend erzielte die Show einen wahren Quotenschlager und erreichte so viele Einschaltzahlen wie noch nie!

Dies sah Anfang des Jahres noch ganz anders aus. Denn als „Die Geissens“ vor wenigen Wochen mit neuen Folgen über den Bildschirm flimmerten, schalteten weniger als eine halbe Million Menschen ein und auch die Marktanteile lagen auf einem sehr überschaubaren Niveau. Umso erfreulicher, dass sich die Sendung jetzt endlich aus ihrem Quotentief kämpfen konnte.

Dokusoap erreicht Bestwert seit zwei Jahren

Wie das Online-Portal „DWDL“ berichtete, erreichten die zwei neuen Ausgaben am Montagabend 830.000 und 870.000 Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 8,1 und 9,3 Prozent Marktanteil gemessen. Echte Bestwerte für die Dokusoap, sogar die höchsten Werte seit rund zwei Jahren! Beim jungen Publikum waren „Die Geissens“ erster Verfolger von „Wer wird Millionär?“. Bei den ganz jungen 12- bis 29-Jährigen waren sogar 15,8 und 17,3 Prozent Marktanteil drin.

Ob das wohl am frischen oder eher eisigen Wind lag, den Roberts Mutter Margret mit in die Folge brachte? Denn die mischte die letzte Episode ordentlich auf, indem sie in einem wahren Mecker-Marathon über die Yacht der Geissens schimpfte und sich auch beim anschließenden Familienausflug nicht entspannen konnte. Bereits vorab wurde viel über das lose Mundwerk der Schwiegermutter von Carmen berichtet. Ob dies wohl viele Zuschauer anzog?

Vielleicht sollte Oma Margret nun einen festen Platz in der Dokusoap bekommen und öfter bei „Die Geissens“ auftreten, um damit neuen Schwung in das Format zu bringen.