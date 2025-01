Olaf der Flipper besucht Bundesliga-Team im Trainingslager: Irre Szenen

Seit Jahren schlägt das Herz der Schlager-Legende Olaf Malolepski (78) von „Den Flippers“ für einen speziellen Fußballverein. Seine Liebe zu diesem besagten Traditionsclub ist so groß, dass er sogar ein festes Ritual mit ihm verbindet.

Weitestgehend jedes Jahr besucht er den Zweitliga-Verein Karlsruher SC im Trainingslager an der spanischen Mittelmeerküste. Diese Tradition setzte er auch in diesem Jahr fort und schaute sich voller Begeisterung ein Trainingsspiel in La Nucia an.

Olaf der Flipper feiert außergewöhnlichen Auftritt

Doch wer den Mallorca-Star kennt, weiß, dass es nicht dabei geblieben ist! Dafür hat Olaf einfach ein zu feuriges Temperament und fühlt sich dem Club einfach viel zu stark verbunden. Nicht umsonst ist er nicht nur ein Anhänger der Blau-Weißen, sondern auch ein treues Vereinsmitglied und passionierter Stadionbesucher!

Dieses Jahr sorgte der Schlagersänger für eine faustdicke Überraschung und eine echte Sensation für die Fans und Profis. Er ließ sich dazu hinreißen, die Gesangskünste der Profikicker auf die Probe zu stellen. So zog es ihn zu einer Teamsitzung und keiner konnte ihn mehr aufhalten!

Unter Standing-Ovations und Jubelchören heizte er die Profis an und stimmte Flipper-Klassiker wie „Mona Lisa“ an. Jedenfalls schien es den Akteuren sehr zu gefallen. Unter ihnen tummelten sich sogar vereinzelte Fans sowie Musikkenner: Viele konnten seine Songs fröhlich mitsingen!

Für seine Vereinsliebe muss sogar seine Arbeit warten

Und was sagt die Schlager-Ikone selbst zu seinem Zusammentreffen mit den Wildpark-Jungs? „Wenn der KSC im Trainingslager ist und ich habe Zeit, dann komme ich natürlich selbstverständlich. Ich hatte zwar Fernsehshows, aber wir konnten es so einrichten, dass ich zwei bis drei Tage hier sein konnte. Es macht wirklich Spaß den Buben zuzuschauen. Wie die sich bewegen – herausragend!“, platzte es aus Olaf heraus.

Um dem ganzen Highlighterlebnis noch das i-Tüpfelchen zu geben, dufte zum Abschluss selbstverständlich der Millionenhit „Wir sagen danke schön“ der Flippers nicht fehlen!