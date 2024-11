„Die Bergretter“: Diesen Fall hat es so noch nie gegeben

Am Donnerstagabend (21. November) um 20.15 Uhr geht es wieder für alle ZDF-Fernsehzuschauer hoch hinauf in die Berge. Die dritte Folge der 16. Staffel von „Die Bergretter“ macht dabei Vorfreude auf einen actionreichen und spannenden, aber auch sehr emotionalen Fernsehabend. Dabei erreicht die Spannung am Ende ihr Maximum!

In dieser Folge werden die Bergretter mit einem nicht alltäglichen und einzigartigen Fall konfrontiert. Nach dem Tod ihres geliebten Ehemannes Thomas möchte Silvia Leitner ihrem Mann die letzte Ehre erweisen. Wie er es sich sehnlichst wünschte, soll seine Asche über seinem Lieblingsort, den Bergen, verstreut werden.

„Die Bergretter“: Emotionale Achterbahnfahrt

Dafür fliegen die Ehefrau und seine Tochter mit einem Heißluftballon hoch hinauf. In der Luft kommt es dann aber zu einer Wende: Silvia bringt es zum dritten Mal einfach nicht über das Herz, sich von der Asche ihres Mannes zu trennen. Es ist das Letzte, was ihr noch von ihm geblieben ist.

Zwischen der Mutter und der Tochter schäumen die Emotionen über und dann passiert es schlagartig! Beim gegenseitigen Rangeln um die Asche fällt die Urne vom Ballon in die Tiefe. Dies war nicht der würdige Abschied, den sich die ältere Frau für ihren langjährigen Gatten erhoffte. Das hat es so noch nie gegeben!

Und das Entscheidende ist: Wird sie den Beisetzungsbehälter wiederfinden?

Im Laufe der Folge wird sie die Suche nach der Urne jedenfalls nicht aufgeben. Dabei wird sie sich und ihre Unterstützer in eine große Gefahr bringen. Aus dieser gefährlichen Situation können sie nur noch durch die Hände der Bergretter befreit werden. Doch kommen diese noch rechtzeitig?

Das erfährst du um 20.15 im ZDF. Die Zuschauer erwartet in „Die Bergretter“ eine Achterbahn der Gefühle. Die Folge überzeugt durch eine Mischung aus geballter Spannung, Action, Romantik und Gänsehautmomente. Fans, die die heutige Sendung verpassen, können sie jederzeit bequem in der ZDF-Mediathek streamen.