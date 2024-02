„Die Bachelors“: Heißes Geständnis bei Nacht der Rosen – jetzt packt er aus!

Bei der RTL-Show „Die Bachelors“ geht es so langsam in die heiße Phase – denn nur noch wenige Ladys hoffen im Kampf um die Männer auf die letzte Rose.

Dass dabei einige der Kandidaten ins Schwitzen geraten, liegt in der heutigen Folge (28. Februar) jedoch nicht nur am südafrikanischen Wetter, sondern auch an einem wilden Geständnis eines der Bachelors. +++ Achtung, Spoiler-Alarm! +++

Die Bachelors feiern royal

Während der Nacht der Rosen wurde dieses Mal nicht bei romantisch gedimmtem Licht in den Abendstunden gefeiert. Stattdessen luden die Bachelors Dennis und Sebastian die Damen zu einer „Tea Party“ im klassisch englischen Stil ein. Dabei unterlief Dennis gleich mal ein royaler Fehler.

Denn er ließ verlauten, dass die beiden Herren royale Familienmitglieder darstellen – Sebastian „Prinz“ Charles und Dennis übernahm die Rolle als Prinz Harry. Sekunden später fiel ihm dann jedoch auf: „‚Prinz‘ Charles gibt es gar nicht mehr, der ist ja jetzt König.“ – Dennis Bachelor-Kollege musste daher dann doch als Prinz William herhalten.

Wildes Geständnis bei Bachelor Dennis

Nachdem royale Missverständnisse aus dem Weg geräumt waren, konnte die „Tea Party“ gestartet werden – wobei nicht mit Tee, sondern mit reichlich Alkohol angestoßen wurde.

Die Drinks ließen vor allem die Zunge von Dennis lockerer werden – denn neben einer heimlichen Knutscherei machte er zudem noch ein wildes Geständnis.

Heimliches Knutschkonzert bei Nacht der Rosen

Dass Dennis eher der lockere und Sebastian eher der bodenständige Typ ist, wurde vielen bereits nach wenigen Folgen klar. Doch während der Nacht der Rosen, welche zum ersten Mal bei Tageslicht stattfand, setzte Dennis nochmal eine Schippe drauf.

Zunächst entführte er Bachelor-Kandidatin Katja in eine ruhige Ecke, geschützt vor den Blicken der anderen, um sich dann einen Kuss von ihr zu stehlen. Gleich darauf schnappte er sich Lissy und führte mit ihr ein heißes Gespräch.

Und dabei geht es um folgendes Thema: Geheimnisse! Währenddessen driften Dennis und Lissy in feuchtfröhliche Schwärmereien ab. „Was war denn dein verrücktester Ort, an dem du jemals Sex hattest?“, fragt Dennis seine Dame der Stunde ganz unverblümt.

Lissy weicht erst einmal aus und lässt nur durchsickern, dass dieses Thema bereits in der Mädelsvilla fleißig diskutiert wurde, sie selbst aber nichts verraten hatte. Die 29-Jährige gibt nur so viel preis: „Der Ort war auf jeden Fall wild, aber ich verrate ihn dir nicht.“

Dennis: „Ich habe sehr gerne an verrückten Orten Sex!“

Daraufhin legt Bachelor Dennis sofort einmal nach und gesteht: „Ich habe sehr gerne an verrückten Orten Sex!“. Lissy lässt das erst einmal unbeeindruckt: „So habe ich ihn schon eingeschätzt“, verrät sie später. Nach dem Gespräch staubt sich Lissy während der Entscheidung natürlich auch eine Rose ab.

Kandidatin Lisa aus Team Dennis und einstiger Favorit Leonie aus Team Sebastian müssen an diesem Abend die Heimreise antreten.

Wer demnächst solche heißen Gespräche nicht verpassen möchte, kann sich „Die Bachelors“ jeden Mittwoch ab 20.15 oder dauerhaft auf RTL+ anschauen.