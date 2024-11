,,Die Bachelorette“: Nach dem Finale herrscht traurige Gewissheit

Nach der Staffel von ,,Die Bachelorette“ bleibt den Zuschauern neben Bachelorette Stella Stegmann (27) und Finalist Devin Dayan (28) besonders ein Name in Erinnerung. Rapper Ferry (30) setzte sich durch seine extrovertierte Art und seine Aktionen immer wieder gekonnt in Szene und bleibt sogar damit auch nach dem Finale im Gespräch.

Während der RTL-Show wäre da zum Beispiel die Message über die ,,Sex-Panne“ beim Showdown von ,,Die Bachelorette“. Sie machte viele Fans fassungslos und sorgte für extremen Gesprächsstoff.

Der Hintergrund war, dass Stella mit ihm heiße Stunden verbrachte und ihm körperlich nahe kam, es jedoch große Probleme bei ihm gegeben hätte. Aber auch selbst polarisierte der Kandidat, indem er im Finale seinen Kontrahenten Devin nicht als direkten Konkurrenten ansah.

Mit den siegessicheren Statements ,,Devin kann ein sehr guter Freund von ihr werden“ und ,,Für mich ist klar, dass ich nach der Show mit Stella eine Beziehung anfange“ strahlte er vor der letzten Nacht der Rosen eine starke Selbstsicherheit aus.

,,Die Bachelorette“: Nach dem Finale ist es klar

Bachelorette Stella war aber nicht die einzige Lady, um die der Entertainer buhlte. So hielt es ihn nicht davon ab, mit der anderen Teilnehmerin Emma (21) während der Staffel zu flirten. Fans fragen sich jetzt: Ist aus dem heißen Flirt echte Liebe geworden? Und sind die beiden vielleicht sogar ein Paar?

Beide waren nun zu Gast beim „Aftershow-der Reality-TV-Podcast“ und standen Rede und Antwort. Den kursierenden Gerüchten schob Ferry einen Riegel vor. So führen sie aktuell offenbar keine ernsthafte Beziehung. Er beschreibt die Verbindung als ,,guten Vibe“.

„Auf ein paar lustige Dates zu gehen, würde auf jeden Fall Spaß machen. Was daraus wird, weiß man ja eh nie“, gibt sich der Hamburger optimistisch. Dies ist aber ins Stocken geraten, da Emma mit seinem geplanten Wohnortwechsel nach Berlin ein Problem hat. Und darüber hinaus befindet sich Emma gerade in einer spannenden Kennlernphase mit einem anderen ganz besonderen Menschen. Ist es auch jemand aus ,,Die Bachelorette“?

Nein, es ist eine Frau, die Emma so fasziniert hat. ,,Es ist eine offene Beziehung und mir geht es sehr, sehr gut“, ergänzt die Hamburgerin. Nach dem Korb von Emma zählt für Ferry im Moment der Fokus auf sich selbst und sein eigenes Leben. Er genießt im Moment sein Singleleben: ,,Ich versuche gerade tatsächlich weniger zu daten.“