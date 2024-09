„Deutscher Fernsehpreis“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Zum Fremdschämen!“

Wenn der „Deutsche Fernsehpreis“ ruft, dann kommt das Who is who der deutschen Promi-Elite, um sich das Event nicht entgehen zu lassen. Katja Riemann, Joko Winterscheidt, Jan Böhmermann, Laura Wontorra, die Kaulitz-Twins und viele mehr haben sich nach Köln begeben, wo die Preisverleihung stattfindet.

Es ist der 25. „Deutsche Fernsehpreis“, der am Mittwochabend (25.09.) stattfindet. Doch noch während die Show mit Barbara Schöneberger als Moderatorin in der ARD läuft, sind einige Zuschauer alles andere als begeistert.

„Deutscher Fernsehpreis“: Ehrenpreis für Schauspieler

Beim „Deutschen Fernsehpreis“ werden zahlreiche begehrte Preise verliehen, unter anderem „Beste Unterhaltung Show“, „Bester Schauspieler“, „Beste Comedy-Serie“ oder auch „Beste Moderation“.

So darf sich zum Beispiel Schauspieler Mario Adorf über den „Deutschen Fernsehpreis“ für sein Lebenswerk freuen – ein Ehrenpreis für den Star, der seit den 50ern in der Branche tätig ist. Jan Böhmermann siegt in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ für sein Format „Lass dich überwachen!“ und der ARD-Talk „maischberger“ holt den Preis für die „Beste Information“.

Doch auch der Spaß kommt in der Sendung nicht zu kurz. Barbara Schöneberger versucht als Moderatorin ihr Publikum mit witzigen Anekdoten aufzuheitern. Nicht jeder Zuschauer kann mit alldem allerdings etwas anfangen.

„Deutscher Fernsehpreis“: Zuschauer genervt

Bei X (vormals Twitter) tummeln sich viele Kommentare von aufgebrachten Zuschauern, die ein hartes Urteil über die Verleihung fällen. Einige davon lauten:

„Es wirkt bei allen beteiligten Fernsehfuzzis so, als hätten die alle kein Bock auf die Veranstaltung. Dann lasst es doch gleich bleiben. Früher war mehr Lametta.“

„Retten könnte die Sendung jetzt nur noch, wenn Henssler und Raue gegeneinander boxen würden“

„Geht Fernsehpreis noch peinlicher?!?! Nicht einmal eine Minute zu ertragen! Zum Fremdschämen!“

„Der Fernsehpreis ist sogar eine bessere Komödie als die Komödien, die er auszeichnet.“

„Und jedes Jahr wird uns bewusst, dass wir Deutschen halt niemals die coole Lässigkeit der Amerikaner besitzen.“

Immerhin, ein Zuschauer findet nur lobende Worte für die ARD-Show. Er kommentiert: „Der Deutsche Fernsehpreis hat heute richtig Drive. Tolle Moderation von Barbara Schöneberger. Ihre freche Klappe ist einfach genial!“

Auch Barbara Schöneberger bekommt ihr Fett weg – und das schon vor der Verleihung. Warum die Fans geradezu geschockt sind, kannst du hier nachlesen >>>