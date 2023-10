„Deutscher Fernsehpreis“: Zuschauer fällen bitteres Urteil – „Fremdscham pur“

Am Donnerstagabend (28. September 2023) wurde der „Deutsche Fernsehpreis“ in Köln verliehen. In verschiedenen Kategorien wurden die besten Formate hierzulande mit der begehrten Trophäe gekürt. Die High Society der deutschen Medienlandschaft war dafür zusammengekommen, um die Gewinner zu feiern. Während der Ausstrahlung auf Sat.1 sind einige Zuschauer jedoch alles andere als begeistert.

„Deutscher Fernsehpreis“: Großes Staraufgebot in Köln

Er gehört zu den begehrtesten Preise hierzulande: Wer den „Deutschen Fernsehpreis“ gewinnt, der hat es geschafft. Von „Beste Unterhaltung“, über „Bester Schauspieler“, bis hin zu „Bester Fernsehfilm“: An diesem Abend werden Auszeichnungen in den verschiedensten Kategorien verteilt. Die Liste der Nominierungen enthält dabei die größten Namen der Branche.

So hofft beispielsweise das Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ oder die Teilnehmer der Amazon Prime Sendung „LOL: Last One Laughing“ auf einen Preis. Das Besondere in diesem: Es gibt keine feste Moderation. Wo sonst Barbara Schöneberger stand, nehmen verschiedene Laudatoren den Platz auf der Bühne ein. Nach kurzer Zeit fällt das TV-Publikum jedoch ein eindeutiges Urteil.

„Deutscher Fernsehpreis“: Zuschauer sind enttäuscht

Auf Twitter rechnen einige Zuschauer mit dem „Deutschen Fernsehpreis“ ab. Während viele sich auf die Sendung freuen, zeigen sich andere enttäuscht von dem Programm des Abends. Die Kommentare sprechen zumindest für sich:

„Das geht ja schon richtig cringe los.“

„Was ist das denn wieder für‘n Fiebertraum.“

„Kann man die Sendung bitte noch länger ziehen?“

„Das wird ein Festival der Fremdscham. Danke.“

„Wie lange kann man eine Preisverleihung in die Länge ziehen?“

„Fremdscham pur.“

Doch es gibt auch positive Resonanz. Ein User schreibt beispielsweise: „Das Format ist sehr erfrischende, die öffentlich-rechtlichen Sender und die privaten Sender präsentieren sich als Team und binden die Streaming-Dienste ein.“