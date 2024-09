„Der Bergdoktor“-Star lässt die Baby-Bombe platzen – „Wir freuen uns“

Süße Nachrichten von einer ehemaligen „Der Bergdoktor“-Schauspielerin! Via Instagram verkündete Andrea Gerhard, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner David Wehle erwartet.

Andrea Gerhard wird zum ersten Mal Mama! Mit einer Bilderreihe in den sozialen Netzwerken gab der „Bergdoktor“-Star überglücklich seine Schwangerschaft bekannt. Die 40-Jährige verkörperte noch bis Februar 2024 die Rolle der Arzthelferin Linn Kemper.

„Der Bergdoktor“-Star mit rührenden Worten an ungeborenes Baby

Und an ihren Nachwuchs richtet Andrea Gerhard zuckersüße Worte: „Wir sind nicht nur bereit für das schönste Filmfest in der schönsten Stadt der Welt, sondern auch für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster. Ob es ein wunderbarer Film, ein Zweiteiler oder eine Trilogie wird, werden wir noch sehen. In jedem Fall eine romantische Komödie!“, heißt es in dem Instagram-Beitrag von Donnerstag (26. September).

„Wir freuen uns unglaublich auf alle kommenden Herausforderungen. Sei es privat oder beruflich. In diesem Sinne: Auf ein schönes Filmfest Hamburg! Und eine spannende Zukunft“, schreibt die Blondine weiterhin.

„Der Bergdoktor“-Star zeigt sich auf dem Roten Teppich

Nur Stunden nachdem sie die freudige Meldung offiziell machte, war Andrea Gerhard gemeinsam mit ihrem Partner David Wehle zu Gast bei der Eröffnung des Filmfests Hamburg. Dort präsentierte sie stolz ihren Babybauch auf dem Roten Teppich.

Ihre Fans jedenfalls freuen sich mit der ZDF-Schauspielerin. „Oh, wie schön! Was für eine tolle, tolle Nachricht! Wünsche euch alles Liebe und eine aufregende Zeit“, „Ganz herzlichen Glückwunsch und alles Gute, Glück und Gesundheit für euch! Genieß die Zeit wie du kannst, sie ist so magisch“ und „Alles Liebe und genießt die Zeit. Viel Gesundheit für euch und ein gesundes Kind“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte zu dem Beitrag. Na, den Glückwünschen kann man sich eigentlich nur anschließen.