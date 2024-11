„Denn Sie wissen nicht, was passiert“: Nach Spekulationen der Fans – jetzt herrscht Gewissheit

Auf diese Ankündigung haben die Fans der beliebten Spielshow „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ lange gewartet: Endlich kommt eine neue Folge! Wie RTL nun bestätigt, wird es die letzte Ausgabe in diesem Jahr sein. Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk erwarten dabei hochkarätige Gäste.

„Denn Sie wissen nicht, was passiert“: Fans haben Grund zur Freude

Lange mussten sich die Fans von „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ gedulden. Einige von ihnen glaubten sogar schon, dass das Format komplett aus dem TV-Programm gestrichen wurde! Schließlich lief die letzte Folge vor rund einem halben Jahr im Mai bei RTL. Jetzt kehrt die Spielshow mit einer neuen Ausgabe zurück, wie der Sender bestätigt.

+++ „Denn sie wissen nicht, was passiert“ (RTL) entpuppt sich als Lachnummer – „Kann dich scharf machen“ +++

„Mit zwei besonderen Gästen wartet das Show-Spektakel „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ in der letzten Ausgabe vor Weihnachten auf: Mike Krüger und Victoria Swarovski besuchen Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger im Studio“, heißt es in der Programmankündigung.

„Denn Sie wissen nicht, was passiert“ kehrt zurück

Was genau in der Show passieren wird, weiß vorher keiner so richtig. Vor allem die Moderatoren müssen sich überraschen lassen, wie aus der RTL-Ankündigung abzuleiten ist: „Vor Beginn der Sendung wissen die drei Show-Namensgeber überhaupt nicht, was auf sie zukommt, weder welche Spiele gespielt werden, welche prominenten Gäste dabei sein werden, noch wer die jeweilige Sendung moderieren wird. Wird vielleicht sogar Victoria Swarovski moderieren? Und wird Thomas eventuell mit seinem alten Kumpel Mike ein Team bilden? Das zweite Team des Abends wären dann Barbara Schöneberger und Günther Jauch.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neue Folge von „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ am 14.Dezember 2024 ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Episode auch in der Mediathek bei RTL+.