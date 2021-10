David Garrett deutlich: „Da wird alles andere erst mal nebensächlich“

Er ist einer der größten Geiger unserer Zeit: David Garrett. Der gebürtige Aachener lernte bereits im Alter von vier Jahren das Spielen der Geige. Mit fünf Jahren gewann er seinen ersten Preis, heute macht David Garrett die größten Hallen voll.

Im September 2022 geht David Garrett auf große „Alive“-Tour und bereits am kommenden Wochenende sehen wir den Star-Geiger beim „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen. Für uns hat sich David Garrett Zeit genommen. Ein Gespräch über Corona, die Zeit neue Musik zu produzieren und die Frage, ob ihn die ständigen Fragen nach seinen Haaren eigentlich nerven.

Lieber David, im Herbst geht es endlich wieder auf Tour. Wie haben Sie die vergangenen Corona-Monate verbracht?

Ich habe die letzten Monate sehr produktiv verbracht. Viele Projekte, die ich so oder so hätte angehen wollen, haben sich in dieser Zeit ergeben: Unter anderem eine Autobiografie, die ich fast fertig geschrieben habe, und ein Klassik-Album mit der Deutschen Grammophon, das wir im November aufnehmen werden. Auch die Vorbereitungen dazu haben natürlich einige Monate gedauert. Darüber hinaus noch private Projekte, die hoffentlich in der Zukunft das Licht der Welt erblicken werden; wie ein Klavierkonzert, das ich geschrieben habe.

Ihre Tour heißt wie auch Ihr Album „Alive“: War der Titel eine Art Vorsehung?

Das kann ich so nicht behaupten. Ich hatte den Titel „Alive“ gewählt, noch bevor die Pandemie überhaupt angefangen hat. Es war eine Anspielung auf den ersten Song dieses Albums: „Staying Alive“ von den Bee Gees. Und daraus resultierte der Album- und Tour-Name „Alive“. Insofern: „Vorsehung“ klingt ein bisschen makaber, und das war überhaupt nicht der Fall.

„Alive“ ist Ihr Soundtrack: Was machen diese 22 Titel für Sie so besonders, und ist Ihnen ein Titel besonders wichtig?

Dass ich damit aufgewachsen bin, dass ich damit Momente in meinem Leben verbinde, die eine Bedeutung für mich haben. Und diese auf einem Album entsprechend zusammenzubringen, fand ich als Konzept sehr passend. Es ist ganz, ganz schwierig da einen herauszupicken. Ich habe alle mit größter Leidenschaft in meinem Leben genossen und natürlich auch dementsprechend aufgenommen. Einen einzelnen Titel zu nennen ist deshalb unmöglich.

Die Showbranche hat hart dafür gekämpft, wieder eine Art Normalzustand herzustellen. Was denken Sie über Kollegen wie Nena oder auch Xavier Naidoo, die mit ihrem Verhalten den Erfolg gefährden?

Wir leben in einem Land, in dem man seine Meinung frei äußern kann. Ich teile diese Äußerungen zwar nicht, möchte aber auch nicht die persönliche Meinung von anderen kommentieren. In Deutschland ist die Meinungsfreiheit ein Grundrecht.

Vergangenes Jahr haben Sie eine Single und ein Video mit Till Lindemann aufgenommen. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?

Die Zusammenarbeit ist spontan entstanden. Ich glaube, wenn Künstler besonders viel Zeit haben – was in dieser Pandemie der Fall ist – dann versucht man etwas zu machen, was spannend und auch unterhaltsam ist. Till kenne ich seit vielen Jahren, auch privat. Und wir haben einen gemeinsamen Nenner: den wunderbaren deutschen Tenor Richard Tauber, den er genauso gerne hat wie ich. Über Richard Tauber kamen wir auf „Alle Tage ist kein Sonntag“ – ein Stück, das Till sehr, sehr gerne hört und für das er mich begeistert hat. Ich fand das Projekt sehr spannend und es ist etwas, das ich in dieser Art und Weise noch nicht gemacht hatte. Für so etwas bin ich immer zu haben!

Wer von Ihnen ist perfektionistischer?

Wir sind beide auf unsere eigene Art Perfektionisten. Detailbesessen wäre vielleicht übertrieben, aber Till ist unglaublich detailverliebt. Er ist bei jeder Etappe eines solchen Videos sehr kreativ mit dabei. Ich kann auch wirklich sagen, dass mich das, und auch seine Arbeitsmoral während des eigentlichen Drehtages, tief beeindruckt hat. Man muss sich vorstellen, dass ein solcher Tag um sechs Uhr morgens losgeht und dann wird bis um zwei Uhr nachts geshootet. Und da kam von Till nicht einmal ein „puh, das wird jetzt lang“ oder ein „ich bin müde“.

Er war bis zum Schluss wirklich professionell. Und nicht nur professionell, sondern mit vollem Einsatz und mit voller Leidenschaft dabei. Am Ende wollte die ganze Crew noch Fotos mit ihm machen und er hat sich für die vielen Autogramme und Fotos noch mal eine halbe Stunde Zeit genommen. Anschließend hat er sich am Set von jedem einzeln verabschiedet – und da waren immerhin 60 bis 70 Leute involviert. Das ist sehr anständig! Und das habe ich in dieser Art und Weise nicht bei vielen Künstlern – weder aus Klassik und Jazz noch aus Rock und Pop – so erlebt.

Am 27. September 2022 spielen Sie wieder in Köln. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Nach der langen Corona-Pause freue ich mich am meisten darauf, überhaupt endlich wieder live für mein Publikum spielen zu dürfen! Das letzte Konzert ist viel zu lange her, und da wird alles andere erst mal nebensächlich.

Nervt es Sie eigentlich, dass Sie ständig auf Ihre Haare angesprochen werden?

Ich finde es schön, dass ich darauf angesprochen werden! Das heißt ja auch, dass sie den Leuten gefallen und das finde ich natürlich toll.