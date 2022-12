„Das Traumschiff“: Bei dieser Szene werden Fans dahin schmelzen

Kapitän Max Parger und seine Crew nehmen am 26. Dezember Kurs auf Coco Island, denn dann heißt es wieder Leinen los, „Das Traumschiff“ legt ab. Diesmal im Fokus: Eine Patchworkfamilie mit Liebeleien und allerlei Problemen, die es über die Weihnachtstage zu klären gilt.

Und mitten drin steht Florian Silbereisen als Kapitän auf der Brücke und lenkt das Schiff. Während seine Passagiere mit sich selbst genug zu tun haben, möchte Max Parger eigentlich nur eins: Ein leckeres Essen bei seinem alten Freund, Oliver Brand gespielt von Wayne Carpendale, genießen. Doch auch bei dem scheint nicht alles glatt zu laufen, bis es am Ende zu einer Szene kommt, die einigen Zuschauern ein erfreutes Seufzen entlocken dürfte.

„Das Traumschiff“: Wayne Carpendale fährt 2022 mit

Gastrollen auf dem Traumschiff gehören seit jeher mit dazu. Und so reisten schon Promis wie Thomas Gottschalk, Sarah Engels, Helene Fischer oder Til Schweiger mit. Diesmal sind es David Garrett, der mit seiner Geige für Weihnachtsstimmung sorgt sowie Luke Mockridge und Wayne Carpendale, die sich als Insel-Köche einen Geschwisterkampf liefern.

Während Max Parger noch in höchsten Tönen von dem Koch-Duo schwärmte, hegt einer der beiden Brüder bereits Pläne für einen Neustart. Carpendale vertraut sich in seiner Rolle als Oliver Brand seinem langjährigen Freund an und verrät ihm, dass er aus dem Schatten seines Bruders heraustreten und an einem anderen Ort sein eigenes Glück finden will. Auf die anfängliche Enttäuschung folgt am Ende dann glücklicherweise doch noch eine herzliche Umarmung. Und eine Szene, die die Fans von Wayne Carpendale dahin schmelzen lassen dürften.

Annemarie und Wayne Carpendale sind sich im Film und im echten Leben mehr als nur sympathisch. Foto: ZDF und Dirk Bartling

„Das Traumschiff“: Wayne und Annemarie Carpendale zuckersüß

Nach der emotionalen Verabschiedung lernt Oliver Brand nämlich seine neue Sous-Chefin kennen. Und die ist, wie könnte es anders sein, ausgerechnet Waynes echte Frau Annemarie Carpendale. Zeigte sich Brand Minuten vorher noch von den Dating-Tipps seines Bruders unbeeindruckt, hat er seine Meinung in Sachen Liebe nun anscheinend geändert.

Mehr News:

„Das Traumschiff“ läuft am 26. Dezember im ZDF und ist auch in der Mediathek abrufbar.