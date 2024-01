„Das Supertalent“: Zuschauer-Schocker! Anna Ermakova flippt völlig aus – „Das Geschreie muss nicht sein“

Es wird wieder gelacht, geweint und wie in diesem Fall sogar geschrien. Am Samstag (27. Januar) startet die neue Staffel von „Das Supertalent“. Diesmal gesellen sich neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell auch die „Let’s Dance“-Stars Ekaterina Leonova und Anna Ermakova in die Jury-Reihen. Doch was sie dort erwartet, damit haben die „Supertalent“-Neulinge Ekaterina und Anna wohl nicht gerechnet.

Letztere zumindest flippt sofort aus, als sie sieht, wer auf die Bühne kommt.

„Das Supertalent“: Schocker! Anna Ermakova rastet aus

Diese nackten Tatsachen sprechen für sich: „Bomba Trio“ nennen sich Amit, Noam und Yaron aus Israel, die beim „Supertalent“ zeigen wollen, was in ihren steckt – und ziehen dafür komplett blank! Die Drei liefern einen komödiantischen Nackttanz ab, der sich gewaschen hat. Lediglich mit Holzschlägern vor den Genitalien performt das Trio auf der RTL-Bühne und erhofft sich so ein Ticket in die nächste Runde.

Die Jury ist außer sich. Vor allem Anna Ermakova kann nicht an sich halten und schreit drauf los, was das Zeug hält. Ekaterina Leonova bleibt der Mund für mehrere Sekunden geradezu offenstehen und Dieter Bohlen scheint sich zu amüsieren. Für die Frauen ein Schock, schließlich sind sie solche Auftritte – anders als Bohlen und Darnell – nicht gewohnt.

Die Zuschauer allerdings, die sich bereits Ausschnitte davon bei Instagram ansehen konnten, sind eher empört über die Lautstärke von Jurorin Anna Ermakova. So schreibt jemand: „Ich find das jetzt auch nicht gerade schön, aber muss man dann so laut rumquietschen wie Anna. bei dem Rumgequietsche bekomme ich ja Kopfschmerzen…“ Jemand anderes kommentiert: „Ich weiß nicht, warum die alle kreischen und sich kaputtlachen. Ich finde es einfach nur beschämend.“

Doch das wird in dieser Staffel sicher noch nicht der letzte „Supertalent“-Schocker gewesen sein, da sind sich auch die Zuschauer bereits sicher. Einer bringt auch gleich auf den Punkt, was den neuen Juroren noch bevorstehen könnte: „Anna wird was erleben…“