„Das Sommerhaus der Stars“-Kandidat Can wird nach krasser TV-Szene deutlich: „Ekelhaft“

Bei „Das Sommerhaus der Stars“ sind sie wohl das Paar, welches am meisten polarisiert: Walentina Doronina (23) und Can Kaplan. Allen voran Walentina, die bereits in der Vergangenheit mit der einen oder anderen heftigen Aussage schockierte.

Im „Sommerhaus der Stars“ werden so einige interessante Gespräche geführt – da können auch gut und gerne mal die Fetzen fliegen. So traf Walentina die Aussage, dass ihr Freund Can nicht von ihren Followern in den sozialen Netzwerken profitieren solle. Im Fall einer Trennung soll er sogar seine Netz-Profile löschen. Das sorgte für Entsetzen bei den Zuschauern und den Mitstreitern gleichermaßen.

„Das Sommerhaus der Stars“-Kandidat Can kann mit diesem Business nichts anfangen

Doch in einem Interview mit dem Online-Portal „Promiflash“ stellte Can jetzt klar: Er findet die Forderung seiner Freundin vollkommen okay! „Wenn wir nicht zusammen wären, würde ich von alleine Instagram nicht machen wollen, löschen und nie wieder ins TV gehen. Aber alle gehen natürlich wieder auf Walentina“, erklärte er.

Can hält von der Branche ohnehin nicht viel, bezeichnet sie als „ekelhaft“ und würde sich davon fernhalten. „Ich denke, viele würden gerne so einen Partner an seiner Seite haben und deswegen gibt es negative Kritik. Ich habe mein eigenes Unternehmen und das ist der Hauptfokus für mich“, wird er von „Promiflash“ zitiert.

„Das Sommerhaus der Stars“: Walentina ist sauer

Und auch bei Walentina löst die Reaktion ihrer Kritiker Unverständnis aus. „Er ist nicht so Follower-geil und macht das nur, um mich zu unterstützen“, ist sie sich sicher. Außerdem soll laut ihrer Aussagen eine wichtige Szene nicht gezeigt worden sein. „Das Gespräch hat angefangen mit ‚Wenn Can mir fremdgehen sollte‘, aber das haben sie natürlich nicht reingeschnitten“, so Walentina.