„Das perfekte Dinner“: Zuschauer stinksauer – „Echt unfair“

„Das perfekte Dinner“ ist zurück im Pott. In Dortmund, um genau zu sein. Und wie es sich für die wohl schönste Stadt des Ruhrgebietes so gehört, wird hier nicht nur gut Fußball gespielt, sondern auch deftig gegessen.

Und weil im Hause von Dienstagskandidat Tim gerne gegrillt wird, liegt es nahe, dass auch sein „Perfektes Dinner“ ganz im Zeichen von Rost und Fleisch steht. Doch ganz so einfach, wie es sich der Dortmunder vorgestellt hatte, wurde es leider nicht.

„Das perfekte Dinner“ in Dortmund

Selbst Schuld könnte man sagen, denn Tim bot seinen Gästen selbst an, das Rinderfilet, das er zur Hauptspeise reicht, ganz nach ihren Wünschen zuzubereiten. Und so wünschte es sich die eine Hälfte medium, die andere medium rare.

Gar nicht so einfach. Schließlich musste der Mann aus dem Ruhrpott nun ganz genau aufpassen, wann er welches Stück Fleisch auf den glühend heißen Grill warf. Das merkten auch die Fans des perfekten Dinners und regten sich via Instagram ordentlich auf.

Unfaire Bewertung beim perfekten Dinner

„Was ich schade finde: Am Montag wählen alle den gleichen Gar-Grad und bei ihm nun unterschiedliche. Das erschwert die Zubereitung nochmals und ist einfach nicht fair. Er als Gastgeber ist super“, schrieb beispielsweise eine Zuschauerin.

Und eine andere ergänzte: „Das ist echt unfair. Aber ich denke, er rockt das.“ Leider nicht so ganz. So waren die medium-rare-Steaks zu durch. Geschmeckt hat es den Gästen aber dennoch. Und so fielen auch die Urteile nicht allzu schlecht aus. Zwischen sieben und acht Punkten hatte sich Tim gewünscht. Die bekam er auch. Einzig Gast Torsten fiel aus der Reihe, vergab lediglich fünf magere Punkte. Ein wenig unfair war das schon. Und so blieb Tim mit 29 Punkten lediglich Platz 2 hinter Montagskandidatin Marie mit stattlichen 35 Punkten. Drei Vox-Gastgeber-Tage stehen jedoch noch an.