„Das perfekte Dinner“: Feuer-Drama – Vox-Sprecher hatte noch gewarnt

„Und das kann da so bleiben?“ Manchmal lässt sich an der Intonierung einer Frage schon eine gewisse Skepsis erahnen lassen. Genauso war es auch am letzten Tag der „Das perfekte Dinner“-Woche in Aachen. Unglücklich nur, wenn die Skepsis vom Gegenüber zunächst entspannt abgetan wird, sich dann aber doch bewahrheiten sollte.

Was war geschehen? Gastgeber Hannes hatte sich für das große Saison-Finale einiges vorgenommen. Der „Das perfekte Dinner“-Kandidat wollte mit solch erlesenen Speisen wie Seeteufel, Lammrücken oder einem raffinierten Birnen-Dessert aufwarten. Doch schon die Vorspeise endete in einem Drama. Beziehungsweise: Eigentlich begann sie mit einem Drama. Einem Feuer-Drama.

Beim perfekten Dinner wurde es heiß

Zugegeben: Der 20-Jährige hatte sich einiges vorgenommen. Fünf Töpfe beziehungsweise Pfannen musste der junge Hobbykoch für seine Vorspeise im Blick behalten. „Da kann nichts passieren“, kündigte er noch großspurig an, als plötzlich ein Topf verdächtig anfing, zu qualmen. Blöderweise war das ausgerechnet der Topf, in dem Hannes schon seit geraumer Zeit Öl erhitzte.

Wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß: Keine gute Idee. Und so kam es, wie es der Vox-Sprecher schon im Vorhinein geahnt hatte, das Fett fing Feuer. Hannes reagierte schnell, brachte den brennenden Topf auf die Terrasse. Doch auf die erste, gute Entscheidung folgte eine zweite, relativ dumme. Statt das brennende Öl einfach zu ersticken, versuchte Hannes mit Wasser zu löschen. Sofort gab es eine Stichflamme. Erst ein Mitglied des Drehteams konnte schließlich das Feuer ersticken.

Ein Schock für den jungen Koch. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt. „Ich hatte hier das Öl noch auf meinem externen Herd, damit ich die Petersilie noch frittieren kann. Da hatte ich bei der ganzen Hektik nicht gesehen, dass das so heiß geworden ist. Deshalb ist mir das entflammt. Das war jetzt natürlich echt doof“, resümiert Hannes.

Auf seine Leistung wirkte sich der Fauxpas allerdings nicht aus. Mit ordentlichen 32 Punkten belegte er schlussendlich Platz zwei der Aachener „Das perfekte Dinner“-Runde.