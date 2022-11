„Das perfekte Dinner“ in Holland: Unfairer Vorteil? Kandidat lüftet Geheimnis

Es geht auf Reisen bei „Das perfekte Dinner“. Zumindest, wenn man Holland als Ausland bezeichnen will. Längst sind auch die Deutschen hier auf den Wohn-Geschmack gekommen. Einige haben sich hier direkt sesshaft gemacht und wollen sich jetzt in der Kochshow beweisen.

Den Anfang macht Hobbyköchin Lena, die mit einem italienischen Menü glänzen will. Bevor aufgetischt werden kann, verschwindet die gebürtige Hamburgerin zunächst aber noch einmal in der Küche. Während sie mit den Zutaten kämpft, kommen die anderen „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer ins Gespräch. Als es um Kocherfahrungen geht, wird es plötzlich spannend.

„Das perfekte Dinner“-Koch hatte Hilfe von Ex-Kandidat

Fans der Vox-Show wissen, man muss kein Sternekoch sein, um bei „Das perfekte Dinner“ zu gewinnen. Nicht selten ist es gut bürgerliche Hausmannskost, ein gemütliches Ambiente und ein Abend mit viel Gelächter und Wein, der am Ende den Sieg bringt.

Ein bisschen Vorerfahrungen sollte allerdings vorhanden sein, wenn man sich gegen die Konkurrenz durchsetzen möchte. Und damit bei dem großen Abend auch nichts schiefgeht, üben viele Kandidatinnen und Kandidaten vorab schon mal alle Rezepte. Einer hat die Vorbereitungsphase anscheinend auf die Spitze getrieben – der einzige Mann in der Runde und damit Hahn im Korb, Thomas. Hilfe bekommen hat er dabei von seinem Ehemann. Der, wie er erzählt, selbst vor einigen Jahren bei der Show als Kandidat mit dabei war.

„Das perfekte Dinner“: Skurrile Vorbereitung für Koch-Show

„Ich habe Probe gekocht und ich wurde dabei gefilmt, die ganze Zeit“, verrät Thomas. „Wir haben uns auch nicht mehr unterhalten in den letzten Wochen, sondern ich musste O-Töne geben.“ Was zunächst skurril klingt, lässt sich schnell erklären, indem der 55-Jährige erzählt: „Der hat vor zehn Jahren schonmal mitgemacht, in Düsseldorf.“

Das ist Lenas Menü:

Vorspeise: Peperoni con ricotta e pino

Hauptspeise: Saltimbocca su zucchini a strati

Nachspeise: Panna cotta con limoncello e mango & lampone

Klingt schon fast danach, als handle es sich hierbei um einen unfairen Vorteil. Immerhin konnte sich Thomas mehr oder weniger Tipps vom Profi holen. Und vom Kamerateam dürfte sich er sich nach den ganzen Proben auch nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen.

„Das perfekte Dinner“ zeigt Vox montags bis dienstags um 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.