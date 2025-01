„Das perfekte Dinner“: Schreckmoment kurz nach dem Dreh – er wird noch Gesprächsthema sein

„Das perfekte Dinner“ ist nicht nur eine Kochshow. Die Sendung, die bereits seit 2006 bei Vox läuft, ist viel mehr als das. Sie gewährt einen Blick durchs Schlüsselloch, verrät, wie fremde Menschen wohnen, verrät aber auch, wie Gruppen funktionieren. Ist es doch jede Woche aufs Neue spannend, wie gut (oder auch wie schlecht) fünf völlig Fremde innerhalb kürzester Zeit lernen, miteinander zu interagieren (oder eben auch nicht).

Das ist auch in dieser Woche nicht anders. Da reiste das Team des „Perfekten Dinner“ nämlich nach Leipzig. Und Überraschung: Das Geschlechterverhältnis ist in dieser Woche zwar nicht so eindeutig wie in der vorangegangenen. Vom 13. bis zum 17. Januar 2025 kochten fünf Düsseldorferinnen gegeneinander. Aber dennoch recht deutlich.

Das perfekte Dinner in Leipzig

Standen doch vier Männer und lediglich eine Frau am Herd. Und so verschmolzen Maria, Florian, Max, Tony und Michèl schnell zu einer Einheit. Das zeigte sich auch in einer Anekdote, die an Tag drei, dem Kochtag (Mittwoch, 22. Januar 2025) von Max in der Runde berichtet wurde.

Hatten die Kandidaten den Heimweg nach dem Abend von Florian (38 Punkte heimste der Leipziger am Dienstag ein) in einem gemeinsamen Taxi angetreten. Auf der Fahrt jedoch wäre es beinahe zum Unglück gekommen.

Kein Hase, dafür Reh beim „Perfekten Dinner“

Ein Thema, das fast zufällig zur Sprache kam. Hatte Max doch zur Hauptspeise ein toll ausschauendes Reh-Rezept gekocht, scherzte während des Essens: „Das war das Reh, das wir gestern noch überfahren haben.“ Wie bitte? „Es war leider ein Hase“, berichtigte Tony. Das musste auch Max eingestehen. „Was wir fast überfahren hätten. Da ist ein Hase vor unserem Taxi lang gehüpft. Fahr schneller, wir machen ein spontanes Amuse-Gueule“, lachte der Koch des Abends.

Dann ist ja nur gut, dass das nicht geklappt hat. Das Reh kam schließlich bestens bei seinen Gästen an. Wie viele Punkte es schlussendlich für ihn gab, das kannst du am Mittwoch bei Vox oder schon vorab bei RTL Plus nachschauen.