„Das perfekte Dinner“: Montagskandidatin Maria öffnet die Tür – „Sie war schon irritiert“

Eine neue Woche, fünf neue Kandidaten, ein Ziel – die „Das perfekte Dinner“-Krone. Ja, es ist immer wieder spannend, wenn die Vox-Kochshow in eine neue Stadt weiterzieht. Warten doch immer wieder neue Charaktere, neue Menüs, neue spannende Wohnungen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer des „Perfekten Dinners“.

Und so steht auch in dieser Woche wieder allerlei Neues in der „Perfektes Dinner“-Welt vor der Tür. Allerlei Neues und vier, bis dato unbekannte Gäste. Und so ist es für den Montags-Kandidat, oder wie in Leipzig, die Montagskandidatin stets eine große Überraschung, wer sich denn da so zum Abendessen ankündigt.

Vier Männer und eine Frau beim „Perfekten Dinner“

Das ging auch Maria nicht anders. Besonders, weil der Männeranteil in der Leipziger Gruppe extrem hoch war. Wie extrem, das konnte die Kommunikationsexpertin nicht mal im Ansatz ahnen. War sie doch die einzige Frau in der Runde.

++ „Das perfekte Dinner“: Zuschauer toben nach Wochenauftakt – „Schon sehr unverschämt“ ++

„Mensch, alles Männer“, staunte die 33-Jährige und machte große Augen ob der geballten Ladung Testosteron, die da in ihre Wohnung marschierte. Das hatten auch ihre Gäste bemerkt. „Ich glaube, als ich so die Treppe hochging, habe ich bei Florian, als zweiter, der hochkam, schon so gehört: Oha. Sie war schon, glaube ich, irritiert, dass da vier Männer um die Ecke kamen. Aber ich glaube, danach hat sie es relativ entspannt genommen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Maria ein Problem damit hat, dass sie die einzige Frau in der Runde ist“, resümierte Tony.

Womit er wohl recht haben dürfte. „Alles Männer, aber alle sehr lieb. Ich bin gespannt und freue mich. Ich freue mich jetzt einfach“, wirkte die 33-Jährige dennoch ein wenig nervös. Eine Nervosität jedoch, die in den kommenden Tagen spürbar abnehmen sollte. Und so schaffte es – soviel darf bereits verraten werden – Maria zwar nicht auf Platz 1 des Leipziger Tableaus. Überzeugte aber dennoch mit ihren Rosmarinreichen Rezepten.