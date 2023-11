„Das perfekte Dinner“ auf der Aida: Beim Blick auf die Karte fällt Gästen alles aus dem Gesicht

Bergfest bei „Das perfekte Dinner„! Am Mittwochabend (8. November) kocht Sally für die Gruppe. Doch diese Woche geht es nicht in die heimischen Küchen der Kandidaten. Jeder Anwärter auf den begehrte Titel kocht nämlich in einer Profiküche des Kreuzfahrtschiffs „AidaPrima“.

Nach zwei Tagen kennt sich die Gruppe schon relativ gut. Daher haben die Gäste von Sally hohe Erwartungen an den Abend und spekulieren auf „Das perfekte Dinner“. Es soll ein Abend voller Überraschung sein. Es beginnt schon beim Anblick der Karte. Damit hat absolut keiner gerechnet.

„Das perfekte Dinner“: Sally legt Kreativität an den Tag

Die Kandidatin von Tag drei ist, startet voll motiviert in den Tag. Sie hat einen strikten Zeitplan und möchte am liebsten sofort loslegen. Gesagt, getan. Und schon bekommen ihre Gäste auch schon die Menükarte gereicht. Dort stehen für gewöhnlich die Vorspeise, der Hauptgang und das Dessert.

Sally hat sich allerdings mal was ganz anderes ausgedacht. Um zu entschlüsseln, was es zu essen geben wird, sind die Konkurrenten nämlich auf ihr Handy angewiesen. Das Menü besteht nämlich einzig und allein aus QR-Codes.

„Das perfekte Dinner“: Plötzlich ertönt Musik

Als die restlichen Kandidaten einen Blick auf die Karte werfen, steht ihnen der Schock ins Gesicht geschrieben. Keiner hätte damit gerechnet, dass man nur QR-Codes zu sehen bekommt. Prompt zücken alle ihre Handys und sind gespannt, was sie erwartet. Doch statt einer Info zu den Gerichten ertönt plötzlich Musik aus den Smartphones.

Denn Sally hat zu jedem Gang ein Lied ausgewählt. Viel anfangen können ihre Gäste mit dem ganzen jedoch nicht. Oder wüsstest du, welches Gericht hinter dem Hit „Hello“ von Adele steckt? Bleibt abzuwarten, ob ihr die Geheimnistuerei nicht noch zum Verhängnis wird.

