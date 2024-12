„Das große Promi-Büßen“: Zuschauer halten es kaum aus – „So schlimm mit anzusehen“

Nach Thorsten Legats „Runde der Schande“ bei „Das große Promi-Büßen“ verlässt er die Sendung. Zuvor war es zu heftigen Aussagen von ihm über seinen Sohn Nico gekommen, der ebenfalls Teil der Sendung ist.

Es waren Momente, die selbst erfahrene Reality-Zuschauer an ihre Grenzen brachten. Die Reaktionen fallen entsprechend aus. Vor allem Legat Senior kommt gar nicht gut weg.

,,Das große Promi-Büßen“: Zuschauer fassungslos wegen Legat-Aussagen

Als Dragqueen Olivia Jones Thorsten Legat bei ,,Das große Promi-Büßen“ mit sexistischen Sprüchen von ihm aus der Vergangenheit konfrontiert, zeigt dieser wenig Einsicht. Und auch, als es um eine Situation mit Sarah, der Ex-Freundin seines Sohnes Nico geht, redet er sich in Rage.

Ihm zufolge habe nicht er Nico gefragt, ob er nicht mal mit einer anderen Frau schlafen wolle, sondern dieser habe selbst gesagt, er wolle nicht mehr mit ihr schlafen. Eine Aussage, die nicht nur Nico selbst fassungslos macht („Ich schwöre, der lügt, Mann!“), sondern auch die Zuschauer. Unter einem Ausschnitt zu der Szene auf dem Instagram-Kanal von ProSieben zeigen sich zahlreiche User fassungslos. Sie schienen es kaum aushalten zu können, Legat zuzuhören.

„Wie kann man sein Kind öffentlich so bloß stellen?“

„Wie kann man sein Kind öffentlich so bloß stellen? Ich bin entsetzt! Der Nico mag sein wie der ist, das rechtfertigt aber nicht das Verhalten seines Vaters!“, schreibt ein User und ein anderer findet: „Das ist so, so, so schlimm mit anzusehen!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Tenor ist eindeutig: Die meisten kaufen Thorsten Legat seine Aussagen nicht ab und halten zu Nico. Viele äußern zudem den Wunsch, dass er nie wieder in einer Show zu sehen sein wird.

Ob es so weit allerdings kommen wird? Das bleibt abzuwarten. Zumindest bei „Das große Promi-Büßen“ wird er nicht mehr zu sehen sein. Unter Tränen hatte er das Format nach seiner „Runde der Schande“ verlassen.