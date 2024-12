„Das große Promi-Büßen“: Thorsten Legat und Sohn am Pranger – Fans fordern Veränderung

In der aktuellen 13. Folge von „Das große Promi-Büßen“ (19. Dezember) zur Primetime auf ProSieben wiegt das Fiasko rund um den aufwühlenden Abgang der Dschungelcamp-Legende Thorsten Legat weiterhin schwer.

Thorsten hatte sich emotional aufgeladen in der Runde der Schande gegenüber Moderatorin Olivia Jones zu seinem Sohn Nico, seinem Umgang mit Frauen und seiner früheren Beziehung geäußert. Anschließend ergriff er schlagartig die Flucht aus der Reality-Show. Doch wie stehen die Zuschauer zum ehemaligen Fußballerprofi und seinem Sohn?

„Das große Promi-Büßen“: Drastische Fanforderung

Auf Instagram richtete sich der Streamingdienst Joyn direkt an die Fans der Reality-Show. Dort heißt es: „Olivia Jones konfrontiert Thorsten und Nico Legat in ihrer Runde der Schande mit ihren Taten. Doch haben sie auch wirklich Buße gezeigt?“

Die Reaktionen der Zuschauer sprechen derweil eine klare Sprache. Sie gehen mit dem früheren Profifußballer und seinem Sohn hart ins Gericht. Aufbrausend stacheln sie sich dabei gegenseitig an. Eine Forderung wird immer lauter: Man solle Vater und Sohn eine Teilnahme an ähnlichen zukünftigen Formaten verweigern und sie gar sperren. Hier ein Auszug einiger Instagram-Kommentare:

„Keine öffentlichen Auftritte mehr!“

„Thorsten sollte nie wieder irgendwo zu sehen sein. Nico hat noch eine Chance verdient, finde ich.“

„Bitte beiden nie wieder eine Plattform geben.“

„Beide komplett aus dem TV verbannen!“

„Nie wieder ins TV!“

„10 Jahre keine Aufmerksamkeit mehr von Außen und täglich Kloputzen im Frauenhaus.“

Doch wie kommt Nico Legat bei seinen Kontrahenten an? Schließen sie in der 13. Folge einen Pakt gegen ihn und werfen ihn gar aus dem Format? Eins darf verraten werden: Ein bekannter Reality-Star muss in der Episode die Heimreise antreten. Um wen es sich dabei handelt, erfahrt ihr am Donnerstagabend (19. Dezember) um 20.15 Uhr auf ProSieben. Außerdem ist die gesamte Folge schon auf Joyn abrufbar.