Danni Büchner leidet bitterlich – „Zurzeit ist ganz schlimm“

Harte Zeiten für Danni Büchner! Die Mallorca-Auswanderin leidet derzeit gewaltig. Ihre Gefühle und Emotionen kann sie im Gespräch mit RTL nicht zurückhalten und schüttet ihr Herz aus.

Es geht um eine Sache, die sie belastet und die ihren Traumurlaub in der Dominikanischen Republik überschattete.

Danni Büchner: Das macht ihr zu schaffen

Türkisfarbenes Meer, kilometerlange Sandstrände und warme Temperaturen das ganze Jahr über – in diesem Paradies urlaubte Danni Büchner kürzlich. Bei Instagram gab sie Einblicke in den Trip und posierte beispielsweise am Strand für ihre 354 Tausend Follower.

+++ „Diese Büchners“: Danni räumt noch immer das Zimmer ihrer 24-jährigen Tochter auf +++

Die zeigten sich begeistert und überhäuften sie mit jeder Menge Kommentaren. „Tolle Bilder“ oder „Genieße die Zeit“ ist unter mehreren Schnappschüssen zu lesen. Für Danni eine kleine Aufmunterung, denn während ihres Aufenthaltes in der Karibik hat sie ordentlich mit dem Umzug ihrer Tochter Joelina zu kämpfen.

Sie machte eine klare Ansage

„Sie ist doch gerade erst aus meinem Bauch raus und dann zieht die einfach weg […]. Ich vermisse sie schon sehr”, gesteht die Auswanderin gegenüber RTL. Auch, wenn sie ihre Tochter dabei unterstützt, Flugbegleiterin zu werden, was der Grund für deren Umzug nach Hamburg war, fällt ihr die große Distanz zu ihrem Nachwuchs schwer.

„Zurzeit ist ganz schlimm mit Vermissen”, ergänzt Danni und erzählt, dass Joelina ihr bei einem Telefonat eine klare Ansage gemacht hat. „Sie hat gesagt: ,Mami, ich bin doch nicht aus der Welt.’ Ich dann so: ,Ja, aber bitte ruf doch mal regelmäßiger an’”, erinnert sie sich.

Genau wie anderen Eltern auch fällt es Danni Büchner nicht leicht, ihre Kinder ziehen zu lassen. Doch auch sie muss durch das Gefühlschaos irgendwie durch – und bekanntlich lässt der Schmerz mit der Zeit ja nach. Für die liebende Mutter bleibt zu hoffen, dass sie die anfängliche und meist schwerste Phase der Trennung bald überwunden hat.