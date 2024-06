Danni Büchner schlägt zurück – „Sie wirkt alt und eingefallen“

Der Druck der Öffentlichkeit hat eine neue Stufe erreicht! TV-Star Danni Büchner hat mit einem beeindruckenden Gewichtsverlust von 15 Kilogramm für Aufsehen gesorgt.

Doch statt Applaus erntet sie eine Welle von Kritik und bösen Kommentaren. Aber Danni Büchner wäre nicht Danni Büchner, wenn sie sich nicht zur Wehr setzen würde…

Danni Büchner unter Beschuss!

Eigentlich wollte die beliebte Auswanderin ihre Follower nur an ihrem neuen Lebensabschnitt teilhaben lassen und postete ein harmloses Spiegel-Selfie auf Instagram. Was folgte, waren jedoch nicht nur Komplimente. Einige Nutzer scheuten sich nicht, ihre Meinung über Dannis verändertes Aussehen schonungslos kundzutun: „Das Gesicht ist heftig gealtert. Figur top!“ oder „Wow, wie alt und eingefallen sie wirkt… schade… und die Haare gehen leider gar nicht. Man sieht leider extrem die Extensions“, sind nur einige der harten Worte, die unter ihrem Bild zu finden sind.

Die Mutter von fünf Kindern hat genug von den respektlosen Kommentaren und entschied sich, in ihrer Instagram-Story Klartext zu sprechen. „Ach Leute, Leute… Bei manchen Kommentaren fasse ich mir echt an den Kopf“, schreibt sie, sichtlich frustriert über die fehlende Achtung und den Anstand mancher Frauen. Danni stellt eine berechtigte Frage in den Raum: „Meint ihr, es gibt noch so etwas wie Respekt und Anstand unter Frauen?“

Trotz der Flut von Kritik gibt es auch zahlreiche Stimmen, die Danni verteidigen und ihr Mut zusprechen. „Ich werde NIE verstehen, wieso Frauen sich gegenseitig immer so fertig machen!! Herrje!! Toll schaust du aus“, kommentiert eine Followerin unterstützend. Eine andere ergänzt: „Man muss sie nicht mögen, aber ich finde auch auf Social Media kann man dem anderen Respekt entgegenbringen und wenn man das nicht kann, kann man der Person entfolgen!“