Danni Büchner mit klarer Ansage – „An all die Menschen, die uns beobachten und schlecht reden“

Sie ist die Queen der deutschen Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ und hat sich längst als Reality-TV-Dauerbrenner etabliert: Daniela „Danni“ Büchner. Spätestens seit ihrem Auftritt im „Dschungelcamp“ gehört die 46-Jährige zum festen Inventar der TV-Welt – mit einer treuen Fangemeinde und ebenso lautstarken Kritikern.

Doch eines steht fest: Danni Büchner weiß genau, wie man im Gespräch bleibt. Nun hat sie wieder einmal bewiesen, dass sie sich nicht nur modisch, sondern auch verbal treffsicher in Szene setzen kann.

Danni Büchner macht mit Foto baff

Auf Instagram, wo ihr stolze 356.000 Fans folgen, präsentiert sich Danni Büchner jetzt in einem Look, der die Herzen ihrer Fans höher schlagen lässt. In einem eleganten Kleid mit funkelnden Steinchen und einem Mega-Dekolleté zeigt die Powerfrau, dass sie mit 46 Jahren noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Ihre Haare, streng nach hinten gegelt, und ein glamouröses Abend-Make-up unterstreichen den Look.

Doch wie immer geht es bei Danni Büchner nicht nur um die äußeren Werte – es geht auch um eine Message.

Danni Büchner teilt aus

Unter ihrem Post richtet sich Danni Büchner mit scharfen Worten an ihre Kritiker. Ihr Kommentar: „Also ich sage mal so: An all die Menschen, die uns beobachten und über uns schlecht reden: Fröhliche Weihnachten, ihr sympathischen Mäuse.“ Doch das ist noch nicht alles. Sie legt nach: „P.S.: Auch an all die Fake-Accounts, ich sehe euch. Sehe auch die Menschen, die sich EXTRA Fake Accounts anlegen (vergesst nicht, wir waren mal befreundet, vielleicht auch mehr).“

Diese Botschaft sitzt! Wer dachte, Danni würde die ständigen Angriffe stillschweigend hinnehmen, hat sich geirrt. Sie teilt aus – charmant, aber unmissverständlich. Ihre Fans feiern sie dafür in den Kommentaren. Eine Userin schreibt: „All diese Menschen, die nur beobachten, um zu kritisieren, sind einfach nur arme Würstchen! Aber Neid ist die höchste Form der Anerkennung, also lassen wir sie nur.“

Auch aus Promi-Kreisen gibt es Unterstützung. Reality-TV-Kollegin Kader Loth kommentiert: „Neid und Missgunst ist die höchste Form der Anerkennung.“ Klar, dass Dannis mutige Ansage nicht nur bei den Fans gut ankommt, sondern auch zeigt, warum sie in der TV-Welt nicht mehr wegzudenken ist. Eines ist sicher: Danni Büchner bleibt Danni Büchner – und genau das lieben (oder fürchten) die Menschen an ihr.