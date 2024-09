Daniela Katzenberger erreicht die freudige Nachricht – „Pipi in den Augen“

Seit Freitagabend (6. September) ist Daniela Katzenberger zurück im Fernsehen – und vor allem zurück bei Vox. Die Doku-Soap der „Katze“ läuft ab sofort wieder bei ihrer alten Senderheimat Vox und nicht mehr bei RTL Zwei. Und das hat offenbar gleich Wirkung gezeigt.

Die neusten Folgen von Daniela Katzenberger haben bei Vox voll eingeschlagen. Die Doku-Soap mit der TV-Blondine räumte am Abend richtig ab und holte die stärkste Quote seit 2021 – sehr zur Freude von Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberg: Soap feiert großartiges Comeback

Am Freitagabend gab es endlich das große Comeback. Die Reality-Soap „Daniela Katzenberger“ feierte ihre Rückkehr zu Vox, dem Sender bei dem alles anfing. Zuletzt lief die Serie noch bei RTL Zwei, doch nun erfolgte der Wechsel.

Zum Auftakt durfte sich Daniela Katzenberger gleich mal richtig freuen. Die Doppelfolge stieg von 750.000 Zuschauer auf 900.000 Zuschauer. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die erste Folge 320.000 Zuschauer und Folge zwei sogar 410.000 Zuschauer. Damit erreichte „Daniela Katzenberger“ einen Marktanteil von 9,1 Prozent und 10,2 Prozent. Und sogar die „Daniela Katzenberger – Die Story“ lief mit 720.000 Zuschauern um 22.10 Uhr noch mehr als ordentlich.

Mit diesen Einschaltquoten ließ sie Kabel Eins, RTLzwei und Sat.1 hinter sich und lag gleichauf mit ProSieben. Im Tages-Gesamtranking landete Vox mit insgesamt 4,1 Prozent Marktanteil auf Rang fünf noch vor ProSieben, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 6,3 Prozent Marktanteil.

„Oh mein Gott, wir sind euch einfach so unfassbar dankbar“

Für Daniela Katzenberger ist das ein grandioser Erfolg. Sie jubelte vor Freude. Bei Instagram schrieb sie: „Oh mein Gott, wir sind euch einfach so unfassbar dankbar. Hatte heute morgen richtig Pipi in den Augen… und das vorm ersten Kaffee. Und Gänsehaut bis unters Dach. Danke Danke Danke, dass euch unsere Sendung so gut gefällt.“