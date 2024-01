Daniela Katzenberger: DAMIT muss sie jeden Morgen klarkommen

Sie gilt als DIE Kult-Blondie Deutschlands und ihr Name ist Programm. Daniela Katzenberger fühlt sich vor der Kamera pudelwohl und weiß, wie man die Fernsehzuschauer gebührend unterhält.

Der „Goodbye Deutschland“-Star hat neben ihrer eigenen Doku-Serie „Daniela Katzenberger – natürlich blond“ sogar sechs eigene Bücher geschrieben und mehrere Singles veröffentlicht. Auch privat hat der Fernsehstar sein großes Glück gefunden, seit zehn Jahren ist die Blondine mit Sänger Lucas Cordalis liiert, das Paar hat eine achtjährige Tochter. Doch was die gemeinsame Morgenroutine betrifft, scheint das Ehepaar sich nicht ganz einig werden zu können.

Daniela Katzenberger lässt es über sich ergehen

Besonders in den grauen Wintermonaten fällt vielen Menschen das Aufstehen am frühen Morgen schwer. Mit letzter Kraft wird sich aus dem Bett gequält, um die wenigen Sonnenstrahlen aufzusagen. Auch Daniela Katzenberger scheint eher ein Morgenmuffel zu sein, wie ihr neustes Instagram-Reel zeigt. Das Video, das die Blondine mit ihren 2.2 Millionen Followern zeigt, zeigt eine äußerst verschlafene Version von Daniela Katzenberger. Der VOX-Star schleicht mit verwuschelten Haare, kuscheligen Hausschuhen und einem gemütlichen Bademantel in die Küche. Dort wartet bereits Ehemann Lucas auf sie, der ein absoluter Morgenmensch zu sein scheint.

Lucas singt einen krachigen Song mit, der im Hintergrund läuft, und übergibt der vollkommenen überforderten Katzenberger eine heiße Tasse Kaffee. Motivierende Worte hat der Sänger für seine Liebste auch noch übrig, er bewegt die Lippen zu dem Text des Liedes, der lautet „Du machst das klasse, ich bin stolz auf dich!“ Ein kleines Lächeln kann sich die schlaftrunkene Blondine dann doch nicht verkneifen. Das lustige Video kommentiert der Fernsehstar mit den Worten: „Wenn du mit einem Morgen-Mensch verheiratet bist.“ Nach all den Jahren scheint sich Katzenberger an die unterschiedliche Gestaltung des Morgens allerdings gewöhnt zu haben.

Amüsement aufseiten der Fans

Die Fans von Daniela Katzenberger kriegen sich bei diesem lustigen Video vor Lachen kaum mehr ein. Allein scheint die Kult-Blondine mit diesem Problem wohl nicht zu sein, wie ein Blick in die Kommentarspalte zeigt. Ein Follower kommentiert das Video mit den Worten: „Ich bin ja schon froh, wenn ich vor dem ersten Kaffee den Weg zur Küche finde. Wenn da einer mit mir quatschen würde, wäre ich geistig total überfordert“ und ein weiterer Fan schreibt zustimmend: „Meiner ist auch so. Und ich habe morgens weder Laune, noch Worte für ihn Aber wenn er mit einem Kaffee kommt, hat er Überlebenschancen.“ Das Gleiche hat sich Ehemann Lucas scheinbar auch gedacht und hatte sofort eine Tasse Kaffee parat.

Ob die Abendroutine des Ehepaars ähnlich unterschiedlich aussieht, bleibt unklar. Mit Humor scheint Daniela Katzenberger die ehelichen Probleme allemal zu nehmen.