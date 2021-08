Daniela Katzenberger enthüllt pikante Vorliebe von Lucas – „kriege bestimmt voll Stress“

Große Fragerunde bei Daniela Katzenberger! Dabei enthüllt sie eine pikante Vorliebe von Ehemann Lucas Cordalis.

Auf Instagram bietet TV-Sternchen Daniela Katzenberger regelmäßig eine Frage-Antwort-Runde an. Ihre Fans dürfen sie über alles Mögliche ausquetschen. Sie postet dann die Antworten in ihrer Story.

Daniela Katzenberger enthüllt Geheimnis

So auch an diesem Wochenende. Vor allem eine Sache entlockt der Kult-Blondine ein brisantes Geheimnis. So fragt einer: „Wann hat dir Lucas das letzte Mal ein Kompliment gemacht?“

Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis leben zusammen mit ihrer Tochter auf Mallorca. Foto: IMAGO / Sven Simon

Dazu zeigt Daniela Katzenberger ein Foto von sich selbst in einem rosa Jogging-Anzug. Sie ist von hinten zu sehen und schaut zur Seite. Gerade zu stammelnd schreibt sie: „Er hat gesagt… Oh Gott, ich kriege bestimmt voll Stress, wenn ich das erzähle.“

Denn er soll Folgendes gesagt haben: „Schatz, seit ich mit dir zusammen bin, weiß ich, dass ich auf große Ärsche stehe.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Daniele Katzenberger fragt: „Voll romantisch, oder?“, dazu der Hashtag #ilikebigbuts (zu Deutsch: Ich mag große Ärsche).

Das dürfte viele wohl an die Zeilen „I like big butts and I can not lie“ von Sir Mix Alot erinnern. In dem Song „Baby got black“ singt er ebenfalls darüber, dass er eine Vorliebe für einen prägnanten Po hat.

Daniela Katzenberger scheint sich über dieses Kompliment von Lucas aber zu freuen. Sie hat ihre Antwort mit vielen lachenden Emojis versehen. (ldi)