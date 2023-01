Daniela Katzenberger: Deutliche Worte über Lucas – „Klingt voll arrogant“

Normalerweise ist sie immer das Gesprächsthema Nummer 1. Doch wenn der Ehegatte im „Dschungelcamp“ um die Krone kämpft, muss auch eine Daniela Katzenberger mal zurückstecken.

Ja, es ist wahr, Lucas Cordalis könnte schon die dritte Person aus der Katzenberger-Dynastie werden, die sich die heiß begehrte Dschungelkrone aufsetzt. Zuerst hatte es in Staffel 1 des RTL-„Dschungelcamps“ sein Vater Costa geschafft, 2018 zog dann Schwägerin Jenny Frankhauser nach. Nach dem Corona-Aus im vergangenen Jahr soll es nun endlich auch für den Sänger aus Frankfurt klappen.

Daniela Katzenberger spricht über Ehemann Lucas Cordalis

Doch bisher herrscht noch bedächtige Stille um Lucas Cordalis. Die Schlagzeilen sicherten sich an den ersten beiden Tagen andere. „GNTM“-Schönheit Tessa Bergmeier beispielsweise, die sich durch ihren radikalen Veganismus schon den ein oder anderen Feind im Camp gemacht hat. Oder Gigi, dessen Lungen versagen, wenn er keinen Zigarettenqualm einatmen darf, aber auch Cosimo, der glaubt, dass alle Nutztiere in Deutschland ein eigenes Bett haben.

Doch davon lässt sich Daniela Katzenberger nicht beirren, sie glaubt an den Sieg ihres Mannes. „Seit Beginn des Dschungelcamps erreichen mich natürlich mega viele Nachrichten von euch wegen Lucas“, schreibt die Kultblondine in ihrer Instagram-Story.

Und weiter: „Vorab will ich euch eines sagen: Ich mache seit über 15 Jahren Fernsehen und kann behaupten, dass ich mich sehr gut mit dem Quatsch auskenne. Und ich weiß, dass es voll arrogant klingt. Aber, es ist ja nun mal so, dass Lucas eine absolute Favoriten-Rolle hat. Es ist dann natürlich auch logisch, dass er nicht direkt in den Himmel gepushed wird vom Format.“

Dies sei auch in den vorhergehenden Staffeln so gewesen, erklärt die 36-Jährige. Das würde sich aber noch ändern, so Daniela weiter: „Ich mache den Kram schon lange, lasst mal noch ein paar Tage ins Land gehen, meine These.“ Dann sind wir ja mal gespannt.